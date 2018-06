Rohstoffe im All Deutsche Industrie will Weltraum ausbeuten

Auf Asteroiden und Planeten in unserem Sonnensystem lagern Metalle wie Gold, Platin oder Rhodium. Die Vorkommen könnten deutlich höher sein als auf der Erde - und um diese Rohstoffe herrscht Streit. Zahlreiche Länder wie die USA oder Luxemburg haben trotz anders lautender Regeln der Uno bereits Ansprüche angemeldet. Nun will laut einem Bericht auch die deutsche Industrie das All ausbeuten.

"Wenn Deutschland seine Schlüsselposition in der Luft- und Raumfahrt behalten und ausbauen will, muss die Bundesregierung rasch ihren im Koalitionsvertrag angekündigten Plan umsetzen und ein Weltraumgesetz mit einem gesonderten Kapitel für Weltraumbergbau verabschieden", heißt es laut "Welt" in einem Positionspapier des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Damit soll die Bundesregierung gedrängt werden, möglichst schnell ein Gesetz zur Nutzung des Weltraums zu schaffen.

Der BDI fordere, dass die Regierung "innovative Projekte des Weltraumbergbaus stärker fördern" soll und bessere Bedingungen für Investitionen in entsprechende Unternehmen und Vorhaben schafft. Die Tatsache, dass es hierzulande kein Weltraumgesetz gebe, erzeuge Rechtsunsicherheit. "Private Initiativen zur Entwicklung der Raumfahrt und des Weltraumbergbaus werden in Deutschland dadurch gehemmt oder sogar im Keim erstickt."

Die Große Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag ein solches Weltraumgesetz vorgenommen, "um Investitions- und Rechtssicherheit für nicht-staatliche Raumfahrtaktivitäten zu schaffen". Bislang, so bemängelt der BDI, würden Investoren Deutschland aber meiden - trotz technischem Knowhow.

Zwar fließe immer mehr Geld in die private Weltraumforschung, doch Fragen wie etwa die der Haftung von Unfällen bei Starts von Weltraumfähren, Havarien im All oder bei Schäden durch den Einschlag von Trümmern auf der Erde seien hierzulande noch ungeklärt. Der BDI schlägt laut "Welt" zudem staatlich geförderte Kredite für den Weltraumbergbau vor.

Auf seinem sechsten Rohstoffkongress am 3. Juli will der Verband unter anderem über das Thema Rohstoffgewinnung im All beraten.