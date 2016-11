Verdacht auf Steuerbetrug Razzia bei WestLB-Nachfolgerin

Seit diesem Morgen durchsuchen nach Informationen des SPIEGEL Steuerfahnder und Staatsanwälte die Portigon AG in Düsseldorf. Es geht um den Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung mit Cum-Ex-Geschäften. Die Portigon gehört dem Land Nordrhein-Westfalen und ist die Rechtsnachfolgerin der in Schwierigkeiten geratenen Landesbank WestLB. Aus den Zeiten dieser Bank, in den Jahren 2006 bis 2011, sollen die krummen Geschäfte stammen, die den Steuerzahler mehrere Hundert Millionen Euro gekostet haben sollen.

Bei Cum-Ex-Geschäften lassen sich Betrüger eine einmal gezahlte Kapitalertragsteuer gleich mehrfach erstatten. Es handelt sich um komplizierte Deals, bei denen Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch um den Dividendenstichtag eines Unternehmens rasch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben werden. Dieses Steuerschlupfloch wurde im Jahr 2012 geschlossen - das Bundesfinanzministerium pocht jedoch darauf, dass die Geschäfte bereits zuvor illegal gewesen seien.

Hinweise auf angekauftem Steuer-Datenträger

Bereits im Juni dieses Jahres wurden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen die Bank und zahlreiche ehemalige Top-Manager bekannt. Damals bestritt Portigon jegliche Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften.

Die Vorwürfe sind nicht neu. Schon im Sommer vergangenen Jahres kaufte das Land für die Rekordsumme von fünf Millionen Euro einen USB-Datenträger an. Darauf fanden sich auch umfangreiche Informationen über Cum-Ex-Geschäfte der eigenen Landesbank.

NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans mochte den Stand der aktuellen Ermittlungen nicht kommentieren. Er teilte aber mit: "Ich habe immer deutlich gemacht, dass wir keine Unterschiede machen zwischen öffentlichen und privaten Banken. Ich habe im Aufsichtsrat immer darauf gedrungen, dass zum Thema Cum-Ex-Geschäfte alle Fakten auf den Tisch kommen. Und ich habe immer deutlich gesagt, dass wir eine schlagkräftige Steuerfahndung haben." Walter-Borjans ist als Finanzminister Aufsichtsrat bei Portigon.

Ein Sprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Düsseldorf teilte auf Anfrage des SPIEGEL mit: "Ich kann nur bestätigen, dass unsere Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstraftaten heute einen Einsatz hat. Zum Tatvorwurf darf ich Ihnen nichts sagen." Portigon selbst gab auf Anfrage keine Stellungnahme zur Sache ab und teilte mit: "Wir sind noch bei der Klärung des Sachverhalts."