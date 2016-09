Neuanfang für Sportmodefirma Willy Bogner gibt Führung ab

Nach 49 Jahren an der Spitze des Münchner Modeunternehmens gibt der 74-jährige Inhaber Willy Bogner den Vorstandsvorsitz ab - in einer für die Sportmodefirma heiklen Zeit. Im Sommer 2015 war der Verkauf von Bogner an ein privates Investoren-Konsortium um den ehemaligen Coty-Chef Bernd Beetz gescheitert. Der neue CEO an Alexander Wirth soll den Familienbetrieb nun in enger Abstimmung mit den Aufsichtsräten als eigenständige Firma weiterführen.

Der 41-jährige ehemalige Ralph-Lauren-Manager Wirth agiert seit Jahresbeginn als Bogners Vize. Zuvor hatte das Unternehmen bereits neue Manager in den Vorstand geholt, um einen Neuanfang zu schaffen. Bogner will vor allem die junge Zielgruppe wieder zurückgewinnen.

Auch eine Neuformierung des Aufsichtsrats hat das Unternehmen beschlossen. Ex-Lufthansa-Manager Jürgen Weber, ein Vertrauter von Willy Bogner, bleibt Aufsichtsratsvorsitzender. Neu ziehen ins Kontrollorgan der frühere Deutschland-Chef von McKinsey, Herbert Henzler, und Alexander Liegl, Partner der Kanzlei Noerr, ein. Zudem wechselt Bogners Gattin Sônja vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Zwei langjährige Weggefährten von Willy Bogner scheiden aus dem Aufsichtsrat aus.