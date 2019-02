Neuer "Financial Times"-Bericht Wirecard-Aktie bricht zum zweiten Mal in einer Woche ein

Der Aktienkurs von Wirecard ist zum zweiten Mal innerhalb einer Woche eingebrochen. Die im deutschen Leitindex Dax vertretene Aktie des Zahlungsabwicklers fiel bei hohen Umsätzen und mehreren Handelsunterbrechungen zwischenzeitlich um bis zu 31 Prozent. Mit 99,80 Euro markierten sie zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit April 2018. Nach einer leichten Erholung lagen der Aktienwert zuletzt immer noch um fast 23 Prozent unter Eröffnungsniveau und damit sogar noch unter den Tiefstkurs vom Mittwoch.

Der Kurssturz erfolgte wie bereits am Mittwoch nach einem kritischen Bericht der "Financial Times". In dem neuen Beitrag ist zu lesen, dass eine externe von Wirecard beauftragte Anwaltskanzlei Hinweise auf finanzielle Unregelmäßigkeiten in der Niederlassung in Singapur entdeckt habe. Wirecard wies den Bericht als "diffamierend und unzutreffend" zurück.

Bundesfinanzaufsicht und Staatsanwaltschaft München ermitteln

Nach dem ersten Beitrag der Zeitung über mögliche Dokumentenfälschung und Geldwäsche durch einen Manager von Wirecard in Singapur war den Kurs zeitweise um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Auch diesen Bericht hatte Wirecard zurückgewiesen.

Der neue Zeitungsbericht stehe im krassen Gegensatz zu den Stellungnahmen von Wirecard, sagte ein Händler. "Das Vertrauen der Investoren leidet unter solchen Kursabstürzen", sagte ein anderer Marktteilnehmer.

Die Bundesfinanzaufsicht Bafin und die Staatsanwaltschaft München nahmen nach dem ersten Kurseinbruch Ermittlungen auf - die Behörden untersuchen, ob es sich bei dem Aktienabsturz um eine mögliche Marktmanipulation gehandelt habe. Das Unternehmen aus Aschheim bei München war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Betrugsvorwürfen, die aber nie konkreter wurden.