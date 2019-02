Nach Aktieneinbruch Wirecard-Chef sieht "keinerlei Risiko"

Der Zahlungsabwickler Wirecard hat Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten erneut zurückgewiesen. Sowohl eine interne Überprüfung als auch eine unabhängige Untersuchung einer beauftragten Rechtsanwaltskanzlei hätten kein strafbares Fehlverhalten von Führungskräften oder Mitarbeitern gefunden, teilte Wirecard mit.

Unternehmenschef Markus Braun nannte die kürzlich erhobenen Vorwürfe zu Betrug und Geldwäsche eine "Non-Story": "Wir haben alles aufgearbeitet. Es gibt keinerlei Risiko. Wir mussten in der Buchhaltung keinerlei Korrekturen oder Anpassungen vornehmen", sagte Braun dem "Handelsblatt".

Die Wirtschaftszeitung "Financial Times" hatte am Mittwoch und am Freitag von einem Verdacht auf kriminelle Machenschaften bei Wirecard berichtet. Die Aktien des Dax-Konzerns brachen daraufhin ein. Die Polizei in Singapur untersucht den Fall nach eigenen Angaben.

Wirecard teilte mit, im April 2018 habe ein Mitarbeiter in Singapur Bedenken wegen mutmaßlicher Compliance-Verletzungen eines Kollegen geäußert. Eine interne Überprüfung habe ergeben, dass die Vorwürfe unbegründet waren und auch mit persönlichen Feindseligkeiten zusammenhängen könnten. Dennoch habe Wirecard eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, die bisher ebenfalls kein Fehlverhalten feststellen konnte. Die Prüfung sei aber noch nicht ganz abgeschlossen.

Auf die Frage, ob auch in anderen Anwaltskanzleien Unterlagen zu den Vorwürfen wie denen aus Singapur vorliegen könnten, sagte Braun dem "Handelsblatt": "Nein. Es gibt keine weiteren Vorgänge. Unsere Aktionäre werden ein starkes Jahr 2019 erleben."

Die Bundesfinanzaufsicht Bafin und die Staatsanwaltschaft München nahmen nach dem ersten Kurseinbruch Ermittlungen auf - die Behörden untersuchen, ob es sich bei dem Aktienabsturz um eine mögliche Marktmanipulation gehandelt habe. Das Unternehmen aus Aschheim bei München war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Betrugsvorwürfen, die aber nie konkreter wurden.