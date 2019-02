Verbot von Leerverkäufen Ermittler hatten Hinweise auf Attacke gegen Wirecard

Es war eine ungewöhnliche Reaktion auf außergewöhnliche Kursausschläge: Am 18. Februar hatte die Finanzaufsicht BaFin neue Spekulationen auf fallende Aktienkurse beim Zahlungsdienstleister Wirecard untersagt. Nun wird klar, was die Kontrolleure zu dem Schritt bewogen hat. Denn die BaFin und die Münchner Staatsanwaltschaft haben nach eigenen Angaben eine drohende Attacke von Spekulanten auf Wirecard verhindert.

Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, dass sie am 15. Februar von dem Zahlungsdienstleister "ernstzunehmende Informationen" über eine geplante weitere Attacke erhalten habe. Demnach wurde auch mit "viel Geld" versucht, die Medienberichterstattung zu beeinflussen.

Zuvor hatte bereits das "Handelsblatt" berichtet, der Dax-Konzern sollte mit negativer Berichterstattung erpresst werden. Demnach versuchte ein Mittelsmann, Journalisten in Großbritannien mit Millionensummen zu bestechen. Gleichzeitig habe er Wirecard gegen Zahlung einer ähnlichen Summe angeboten, die Berichterstattung zu verhindern. Dieser Verdacht sei nun auch Teil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I rund um Marktmanipulationen. Wirecard selbst wollte die Informationen nicht kommentieren. Auch die Staatsanwaltschaft nahm dazu nicht Stellung. Die Behörde bleibe bei ihrem Vorgehen, "möglichst zurückhaltend auf Anfragen zu antworten, um keine Gelegenheit zu geben, den Kurs der Wirecard weiter zu beeinflussen", hieß es.

Die Informationen über eine geplante Attacke waren einer der Gründe dafür, dass die Finanzaufsicht BaFin Spekulationen auf fallende Wirecard-Kurse für zwei Monate verboten hatte: "Wir hatten diese Informationen von der Staatsanwaltschaft", sagte eine BaFin-Sprecherin dem "Handelsblatt". "Sie waren ein Baustein für das Verbot."

Die Londoner "Financial Times" hatte in den vergangenen Wochen drei Artikel veröffentlicht, in denen einem Wirecard-Mitarbeiter in Singapur kriminelle Manipulationen vorgeworfen wurden. Folge waren dramatische Kursstürze der Wirecard-Aktie, zeitweise verlor das Papier mehr als 30 Prozent seines Werts. Wirecard hat die Berichte der "FT" mehrfach zurückgewiesen.

Da derartige Ausschläge bei Aktienkursen eines Dax-Unternehmens sehr ungewöhnlich sind, überprüfen Bafin und Staatsanwaltschaft, ob gezielte Manipulation dahintersteckt.

Sogenannte Short-Seller nutzten die Unsicherheit um Wirecard für Leerverkäufe. Sie liehen sich Anteilsscheine, stießen sie auf dem Markt ab und kauften sie später zurück. Damit wetteten die Spekulanten auf fallende Kurse. Die Wirecard-Aktie notiert immer noch etwa ein Drittel unter dem Wert vor der Berichterstattung.