Börsenstar Wirecard ist erstmals mehr wert als die Deutsche Bank

Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard haben an diesem Dienstag ihren Höhenflug fortgesetzt. Die Aktie des Unternehmens aus einem Münchener Vorort stieg auf einen Kurs von rund 170 Euro und kommt damit auf einen Börsenwert von 21,2 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank kommt hingegen nur noch auf einen Marktwert von knapp 21 Milliarden Euro.

Damit ist der Zahlungsdienstleister Wirecard nach der Allianz, der Munich Re und der Deutschen Börse das viertwertvollste Unternehmen aus der Finanzbranche. Abgehängt ist vorerst die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank, die nur noch auf einen Börsenwert von etwas mehr als zehn Milliarden Euro kommt.

Die Wirecard-Aktie eilt seit Tagen und Wochen von Rekord zu Rekord. 150 Prozent ging es seit einem Jahr für die Papiere aufwärts, so kräftig wie für keine andere der 110 größten deutschen Aktiengesellschaften. Wer vor fünf Jahren Wirecard-Aktien kaufte, hat seinen Einsatz gar fast versechsfacht.

Das Unternehmen taucht in der Öffentlichkeit so gut wie nie auf. Wirecard wickelt etwa in Asien für chinesische Onlinedienste wie Wechat und Alipay Finanztransaktionen ab. Wirecard selbst hat eine Banklizenz und kann für Händler Kartenzahlungen und das Risikomanagement vornehmen.