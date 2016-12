Gewinner und Verlierer der Wirtschaft Das Jahr der hippen Jungs

André Schwämmlein hat sein Unternehmen in diesem Jahr zum Monopolisten gemacht. Nachdem Flixbus 2015 bereits den Rivalen Mein Fernbus geschluckt hatte, waren 2016 die Konkurrenten Megabus und Postbus dran. Zuletzt kündigte auch die Deutsche Bahn den weitgehenden Rückzug aus dem Geschäft an. Nun muss Schwämmlein endlich Geld verdienen. Der 35-jährige Firmenchef hat den Ausbau des Netzes in Deutschland sowie die Expansion nach Skandinavien angekündigt. Das Geld dafür stellt unter anderem der US-Investor Silver Lake bereit. Halb Europa soll so zum Flixbus-Reich werden. Ob das überall so leicht geht wie in Deutschland?