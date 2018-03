Trotz drohenden Handelskrieges Wirtschaftsweise rechnen mit Wachstum von 2,3 Prozent

Der weltweite Aufschwung treibt die deutsche Konjunktur auch in diesem Jahr wieder kräftig an. Zu dieser Einschätzung kommen die sogenannten Wirtschaftsweisen. Das Beratergremium der Bundesregierung erwartet einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 2,3 Prozent in diesem Jahr. Grund seien die gut laufenden Exporte. Damit sehen die Ökonomen die Entwicklung noch positiver als bei ihrer Prognose im vergangenen Herbst. Damals hatten sie ein Plus von 2,2 Prozent vorhergesagt.

Offiziell ist das Gremium der fünf Wirtschaftsweisen als Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bekannt. Als Hauptgrund für die Korrektur nach oben nannten die Experten das verbesserte außenwirtschaftliche Umfeld. "Die Weltwirtschaft erlebt derzeit die erste synchrone Expansionsphase seit Ausbruch der Finanzkrise vor rund zehn Jahren", hieß es. Deutschland befinde sich in einer Hochkonjunkturphase. Für 2019 sagte der Sachverständigenrat ein Plus von 1,8 Prozent voraus.

Zugleich warnten die Ökonomen vor wachsenden Risiken, insbesondere durch die angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump. "Die positiven Wachstumsaussichten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt zugenommen haben", hieß es. Für die Fortsetzung des globalen Aufschwungs sei ein reibungslos funktionierender Welthandel von zentraler Bedeutung, argumentierten die Experten. "Eine Spirale aus protektionistischen Maßnahmen hätte deutliche negative Auswirkungen auf die globale und die deutsche Wirtschaft."

Forscher warnen vor Fachkräftemangel

Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen. Durch den jahrelangen Boom stoße die Binnenkonjunktur allmählich an ihre Grenzen, erklärten die Wirtschaftsweisen. "Die Knappheit an Arbeitskräften dürfte die Wachstumsdynamik zunehmend bremsen", schreiben sie. Die Zahl der Beschäftigten dürfte bis 2019 um rund 1,1 Millionen steigen, die der Arbeitslosen um etwa eine Viertelmillion auf 2,275 Millionen abnehmen.

Wegen steigender Steuer- und Beitragseinnahmen rechnen die Professoren mit milliardenschweren Überschüssen im Staatshaushalt. Der Schuldenberg dürfte dadurch im kommenden Jahr erstmals wieder die in den EU-Verträgen vorgesehene Höchstgrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes unterschreiten.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde 1963 eingerichtet, um die Politik zu beraten. Vorsitzender ist seit 2013 der Ökonom Christoph Schmidt. Dem Gremium gehören außerdem Peter Bofinger, Lars Feld, Isabel Schnabel und Volker Wieland an.

Ifo-I nstitut sagt noch höheres Wachstum voraus

Für die Eurozone erhöhten die Wirtschaftsweisen ihre Prognose ebenfalls. Für das laufende Jahr rechnen sie hier mit einem Wachstum von 2,3 Prozent (zuvor 2,1 Prozent). Im kommenden Jahr soll das Wachstum im gemeinsamen Währungsraum bei 1,9 Prozent liegen.

Auch das Münchner Ifo-Institut veröffentlichte seine Konjunkturprognose. Diese fällt noch höher aus als die der Wirtschaftsweisen. Die Forscher gehen für 2018 sogar von einem Plus beim BIP von 2,6 Prozent aus. Für das Jahr 2019 erwartet das Ifo-Institut ein Wachstum von 2,1 Prozent.