Der offizielle Trinkjoghurt der Fußball-WM 2018 stammt von der "mongolischen Kuh". Wie auch die offizielle Milch, das offizielle Milchpulver und die offizielle vorverpackte Eiscreme. Letztere bietet der chinesische Hersteller Mengniu (Mandarin für "mongolische Kuh") den WM-Besuchern auch an Ständen vor den Stadien feil. In der Produktpalette hat das Unternehmen aus der Region Innere Mongolei Sorten wie "Mood for Green" mit roten Bohnen oder "Suibian Suixinguo" mit Käse-Mango-Geschmack.

Der Run der Fans auf das China-Eis hält sich in Grenzen. Was unter anderem daran liegen könnte, dass auf den bunten Plastikverpackungen fast nur chinesische Schriftzeichen stehen. Und auch auf den Banden rund um das Spielfeld wirbt Mengniu gern in seiner heimischen Sprache - ebenso wie Wanda, Hisense oder Vivo.

So heißen die vier chinesischen Unternehmen, die sich eingekauft haben in den exklusiven Kreis der zwölf wichtigsten Sponsoren der WM und des Weltverbandes Fifa: Seit an Seit mit Adidas , Coca-Cola oder Hyundai . Zwischen 8 und 32 Millionen Euro haben sie Schätzungen zufolge dafür hingeblättert - dabei spielt die chinesische Fußball-Nationalmannschaft nicht einmal mit in Russland. Und so fragen sich viele Beobachter: Was soll das?

China soll Fußball-Großmacht werden

Aus wirtschaftlicher Perspektive erscheint mancher chinesische Sponsoringdeal unsinnig. Für Weltmarken wie Coca-Cola, McDonald's, Budweiser mag die Weltmeisterschaft die perfekte Bühne sein, um ihre Produkte Verbrauchern rund um den Globus schmackhaft zu machen.

Aber Mengniu? Das Molkereiunternehmen verkauft sein Eis laut Geschäftsbericht nur in der Volksrepublik China; künftig will es nach und nach Nachbarländer erschließen. Und auch der neue "Fifa-Partner" Wanda, dessen Logo bei der WM allpräsent wirkt, ist international wenig bekannt. Das Konglomerat, das Wohnungen, Einkaufszentren, Vergnügungsparks und Kinos betreibt, ist zwar weltweit aktiv. Außerhalb Chinas tritt es aber nur selten unter der Marke Wanda auf.

Die Streuverluste - Marketing-Sprech für Adressaten, die nichts mit einer bestimmten Reklame anfangen können - sind gigantisch für Mengniu und Wanda. Aber das war den Managern von vornherein klar. "Diesen Unternehmen geht es nicht darum, mit ihrer Werbung globale Märkte zu erschließen", sagt Max Zenglein, Programmleiter Wirtschaft am Berliner Mercator Institut für China-Studien (MERICS). "Sie wollen diese Bühne für ihr heimisches Publikum nutzen. Und es ist nicht auszuschließen, dass auch eine politische Komponente mit dabei ist."

Das sind die neuen WM-Sponsoren Wanda-Werbung beim Deutschland-Spiel gegen Mexiko: Wer steckt hinter dem chinesischen Konzern? Dalian Wanda ist einer der größten Immobilien- und Unterhaltungskonzerne Chinas. Das Konglomerat, das vom Multmilliardär Wang Jianlin kontrolliert wird, betreibt unter anderem Einkaufszentren und Kinos. Zeitweise hatte sich Wanda unter anderem bei einem Hollywood-Studio eingekauft. Viele Beteiligungen hat Wang aber wieder abgestoßen - wie es heißt, um Schulden zu verringern. Umgerechnet rund sechs Milliarden Euro Umsatz macht der Molkereikonzern Mengniu mit Milch, Babynahrung, Joghurt oder Eiscreme. Produziert und verkauft wird fast ausschließlich in China. Offiziell registriert ist das Unternehmen jedoch auf den Cayman Islands, was Fragen aufwirft. Aber auch Mengnius neuer Markenbotschafter Lionel Messi hat bekanntlich ein Faible für Steuerparadiese. Hisense Schalke-Fans dürfte das türkisweiße Logo von Hisense vertraut vorkommen. Bis zum vergangenen Sommer war der Elektronikkonzern aus der einstigen deutschen Kolonie Qingdao Sponsor der Königsblauen. Aber nach Platz 10 in der Bundesliga beendeten die Chinesen ihre „Premium-Partnerschaft“. In den vergangenen Jahren hat das Staatsunternehmen Hisense den Konkurrenten Sharp und Toshiba ihre TV-Sparten abgekauft – und gehört nun zu den fünf größten Fernseher-Herstellern der Welt. Rund 100 Millionen Smartphones hat Vivo im vergangenen Jahr verkauft. Den Großteil davon setzte das Unternehmen aus der Provinz Kanton allerdings daheim in China sowie in Indien ab. Nun will Vivo auch auf anderen Märkten in Asien, in Europa, Amerika und Afrika eine große Nummer werden. Und um bekannter zu werden, treten die Chinesen als Sponsor der Fußball-Weltmeisterschaft auf. Qatar Airways, die staatliche Fluglinie von Katar, wird bei der WM 2022 viele der weltbesten Kicker in das winzige Scheichtum befördern. (Nach Russland flog Deutschlands Nationalmannschaft lieber mit der Lufthansa. ) Qatar-Airways Chef Akbar Al Baker musste sich kürzlich für einen frauenfeindlichen Spruch entschuldigen. Er hatte behauptet, seine Arbeit sei so herausfordernd, dass nur ein Mann sie schaffen könne. Erst in allerletzter Minute stieg die russische Staatsbahn als regionaler WM-Sponsor ein. Sie wirbt unter anderem mit einem limitierten Kontingent von Gratis-Tickets: Wer Eintrittskarten für die Partien hat und sich registriert, kann unter Umständen kostenlos fahren. Rostelecom ist nach eigenen Angaben der größte Anbieter digitaler Dienstleistungen in Russland. Das teilstaatliche Unternehmen betreibt einen großen Teil des russischen Telefonnetzes, stellt Internetverbindungen her, ist auch im Mobilfunkgeschäft aktiv - und dazu der größte Pay-TV-Anbieter der Nation. Bei der WM tritt es als regionaler Sponsor auf. Die Alfa Bank ist einer der führenden russischen Finanzkonzerne in privater Hand. Gegründet wurde sie von dem Oligarchen Mikhal Fridman, einem langjährigen Vertrauten Wladimir Putins. Warum diese Bank die Fußball-WM als regionaler Förderer sponsert, ist unklar. Ein führender Manager erklärte nach der Unterzeichnung des Deals, man wolle „für die Fußballfans beste Bankdienstleistungen erbringen." „Weltmarktführer im Diamantenabbau“ nennt sich das Unternehmen Alrosa aus Mirny im tiefen Sibirien auf seiner Website. Nach eigener Darstellung holt Alrosa mehr als ein Viertel aller weltweit geförderten Rohdiamanten aus dem Boden. Warum es als regionaler Förderer bei der WM auftritt, entzieht sich unserer Kenntnis. Fußballfans sind für diese Industrie eher nicht die klassische Zielgruppe. Aber vielleicht braucht ja der eine oder andere Spieler ein Mitbringsel für die Damen daheim.

China soll Fußball-Großmacht werden. So hat es der "überragende Führer" höchstpersönlich vorgegeben. Xi Jinping will die WM 2030 nach China holen. Und der allmächtige Präsident, nach eigenen Angaben Fan, will auch, dass die chinesische Nationalmannschaft Weltmeister wird.

Bislang sind die Chinesen im Fußball aber nur als Konsumenten wichtig: bei der WM 2014 schaute etwa jeder Fünfte zu, also knapp 300 Millionen Menschen. Die China-Kicker hingegen schafften es nur ein einziges Mal zu einer WM. Und flogen 2002 gleich wieder heim: nach 0 Punkten, 3 Niederlagen und 0:9 Toren in der Vorrunde. Diesmal scheiterten sie schon in der Qualifikation.

Westliche Unternehmen sind gegangen

Umso präsenter sind in Russland nun Chinas Konzerne. Der Fifa kommen sie gerade recht. Denn die bewährte Gelddruckmaschine des Weltverbands ruckelt. Nach dem Korruptionsskandal 2015 liefen der Fifa reihenweise Partner davon: von Sony über Emirates bis Continental. Von den 34 Sponsorendeals, die der Weltverband für die WM 2018 angeboten hatte, verkaufte die Fifa nur 19 Pakete. Neu eingestiegen sind einige russische Unternehmen, die staatliche Fluggesellschaft des nächsten WM-Gastgebers Katar - und natürlich die Chinesen.

Vor einigen Jahren hätten chinesische und asiatische Unternehmen "nicht die geringste Chance" gehabt, Fifa-Sponsoren zu werden, zitiert die französische Zeitung "Le Monde" den Wanda-Chef Wang Jianlin. "Aber weil die westlichen Unternehmen gegangen sind, haben wir diese Chance bekommen."

Und diese Chance will Wanda nun aktiv nutzen - auch im Sinne der Volksrepublik China. Man sei besser aufgestellt, "um eine Rolle im Bieterprozess für die Vergabe großer Fußballturniere wie der Weltmeisterschaft zu spielen", erklärte der Konzern kurz nach Unterzeichnung des Fifa-Deals.

DER SPIEGEL Werbefigur Lionel Messi

Und Mengniu? Die "mongolische Kuh" hat für Russland einen extraprominenten Markenbotschafter eingekauft: Lionel Messi. Der Argentinier, der vor dem Start der WM noch als Allmächtiger des Fußballsports galt, hat für ein Foto posiert: rechts der hochgereckte Daumen, links ein Tetrapak mit "reiner Milch". An den Mengniu-Ständen vor den Stadien klebt Messis Konterfei überlebensgroß. Daneben steht in meterhohen Lettern (und sogar auf Englisch): "Power of Nature, Born of Greatness".

Mit der Reinheit und Natürlichkeit seiner Produkte hat es Mengniu nicht immer so genau genommen. 2008 war das Unternehmen in den größten Lebensmittelskandal der neuen chinesischen Geschichte verwickelt. Damals hatten gewissenlose Geschäftsleute Milchprodukte mit der Chemikalie Melamin gepanscht. Mehrere Babys starben, Tausende Kinder mussten ins Krankenhaus. Auch Produkte von Mengniu waren mit Spuren des Giftes verseucht. Die damaligen Manager mussten Abbitte leisten. Und, schlimmer noch: ihre eigene Milch öffentlich trinken.

Ob Lionel Messi am Tetrapak genippt hat, ist nicht bekannt.