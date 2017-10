Einstieg ins Kosmetikgeschäft Zalando trägt jetzt dick auf

"Boah! Wow! Ich liebe diesen Highlighter!" Dagi Bee blinzelt in die Kamera. Ihre künstlichen Nägel sind lackiert, die blondierten Haare trägt sie lang. Dann sagt sie: "Also, ich feiere dieses Produkt wirklich total!" Innerhalb von nur sechs Minuten hält die 23-Jährige mehr als 20 Schminkprodukte in die Kamera, die sie anschließend in ihrem Gesicht verteilt. Puder, Highlighter, Lidschatten, Augenbrauen-Gel, Roller Lash und Foundation.

Dank Beauty-Bloggerinnen wie Dagi Bee boomt in Deutschland das Geschäft mit Schminke und Kosmetikprodukten. Auf ihren YouTube-Kanälen und Blogs präsentieren sie Schönheitsartikel, geben Schminktipps und erreichen so Hunderttausende Kunden.

Auch die Manager von Zalando werden das Treiben von Dagi Bee, Mrs Bella und Co beobachtet haben. Der Konzern hat nun angekündigt, den Markt für Beauty-Produkte erschließen zu wollen. Das Ziel: den großen Kosmetikriesen Marktanteile abjagen. Ab Frühjahr 2018 sollen Haut- und Haarpflegeprodukte, Parfüms, Tools und Accessoires über den Onlineshop der Firma angeboten werden. Die Artikel sollen zunächst in Deutschland verkauft werden. Wenn das Geschäft gut anläuft, soll es in weitere Länder ausgerollt werden.

Gestartet war die Berliner Firma 2008 noch als Schuhhändler, inzwischen ist Zalando zu einem europäischen Modeunternehmen aufgestiegen. Millionen Menschen kaufen täglich bei Zalando ein, das Unternehmen ist eine der erfolgreichsten deutschen Internetfirmen überhaupt. Zalando trotzt sogar dem Liefergiganten Amazon und konnte an der Börse durchstarten. Seit der Aktienplatzierung vor drei Jahren hat sich der Zalando-Kurs mehr als verdoppelt.

Jetzt will Zalando auch im Beauty-Segment den stationären Händlern das Leben schwer machen. "Das Geschäft mit Schönheitsartikeln ist größtenteils noch stationär, es gibt keinen dominanten Onlinehändler", sagte Zalando-Co-Chef Rubin Ritter nach der Vorstellung seiner Pläne. Konkrete Umsatzprognosen wollte er noch nicht nennen, er geht aber davon aus, dass mehrere hundert Millionen des insgesamt 86 Milliarden Euro großen europäischen Marktes möglich sein sollten.

Tatsächlich ist das Umsatzpotenzial riesig, denn mehr als 1,6 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr in Deutschland allein für Schminke ausgegeben. Und Umfragen zeigen, dass sich Frauen nicht nur mehr, sondern auch öfter schminken als früher. 2013 gab in einer Umfrage des Verbands der Vertriebsfirmen kosmetischer Erzeugnisse ein Viertel der Befragten an, täglich Make-up zu verwenden. 2015 war es schon mehr als ein Drittel. Doch noch ist der Onlinehandel im Kosmetikbereich vergleichsweise klein, andere Produkte haben sich im Internet bisher schneller durchgesetzt.

Von der Behäbigkeit der Platzhirsche im Beauty-Markt könnte Zalando profitieren. Douglas etwa schwächelt seit Jahren beim Ausbau seines Digitalgeschäfts. Zwar steigt der Onlineumsatz seit Jahren stetig, aber der Anteil des Onlinehandels liegt immer noch unter 15 Prozent am Gesamtgeschäft. Auch die Reichweite in den sozialen Medien und der Ausbau von Douglas zur digitalen Beauty-Plattform kommen nicht recht voran.

Jüngst machte YouTube-Star Bianca Heinicke, alias Bibi, den großen Kosmetikkonzernen vor, wie sich mit dem Schmink-Hype Geld verdienen lässt: Die 24-Jährige brachte ihre eigene Körperpflegemarke heraus. Bilou, ein Duschschaum etwa in den Kreationen "Tasty Donut" und "Plummy Kisses". Bibi warb mehrmals auf ihrem YouTube-Kanal für das Produkt, kurz danach erlebten die Drogeriemarktketten einen Ansturm. Nach wenigen Stunden war das Produkt ausverkauft. Sogar für die Pappaufsteller, die sonst niemand beachtet und im Müll landen, wurde angeblich Geld geboten.

Doch ungeachtet des großen Umsatzpotenzials könnte das Beauty-Geschäft für Zalando auch zu einer großen Herausforderung werden. Denn der Kosmetikmarkt ist sehr konzentriert, eine Handvoll Hersteller beherrscht die Branche und kann so hohe Preise durchsetzen. "Für Zalando könnte es deshalb schwierig werden, hohe Margen zu erzielen", sagt Andreas Riemann, Analyst bei der Commerzbank.

REUTERS Zalando-Pakete

Mitunter folgt der umkämpfte Handel mit Kosmetik seinen eigenen Gesetzen und Regeln. Das zeigt auch der bisher durchwachsen verlaufene Einstieg Amazons ins Beauty-Geschäft. Amazon arbeitet derzeit daran, einen eigenen Premium-Beauty-Store aufzubauen, um margenstarke Luxusartikel zu verkaufen. Doch Edelmarken wie Chanel, Dior oder Prada lassen sich vom US-Handelsgiganten nicht listen. Denn Amazon bietet auf dem Marktplatz Kosmetik teilweise mit hohen Preisabschlägen über einige kleine Händler und angeblich auch aus Graumarktkanälen an. Das gefällt den Luxusherstellern nicht.

Die Zalando-Manager müssen erst noch zeigen, ob sie es schaffen, ihre modeaffinen Kunden mit einem passenden und hochwertigen Sortiment zu überzeugen.

Die Investoren an den Finanzmärkten verfallen jedenfalls angesichts der Beauty-Pläne noch nicht in Euphorie. Die Zalando-Aktie verlor nach der Verkündung der Zahlen für das dritte Quartal rund vier Prozent. Der Grund: Hohe Investitionen zum Ausbau des Geschäfts drückten stärker auf das Ergebnis der Firma als die meisten Experten angenommen hatten. Da hilft auch ein bisschen Schminke nicht.