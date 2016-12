585 Millionen Euro Grüne werfen Zara-Konzern Steuervermeidung vor

Die Verfasser nennen es "aggressive Steuerstrategien": Laut einer von den Grünen im Europaparlament vorgelegten Untersuchung soll Inditex, der Mutterkonzern des Modelabels Zara, mit Steuertricks von 2011 bis 2014 mindestens 585 Millionen Euro gespart haben. Das Unternehmen verwies darauf, legal gehandelt zu haben. Man habe keine Gesetze gebrochen.

Inditex habe "alle möglichen legalen Schlupflöcher genutzt" und Gewinne in den Ländern versteuert, "in denen es für das Unternehmen am günstigsten war", sagte Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und einer der Verfasser des Berichts. Kleidungsstücke etwa der Marke Zara "scheinen vor dem Verkauf erst durch halb Europa zu tingeln, um besonders günstige Steuermodelle zu nutzen".

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, Inditex habe große Gewinne in Ländern mit niedrigen Steuersätzen wie Irland, Schweiz und den Niederlanden versteuert und nicht dort, wo sie in den Modegeschäften erzielt wurden. Vor einigen Wochen hatten die Grünen bereits dem Chemiekonzern BASF ähnliche Steuertricks vorgeworfen.

Inditex nennt eigene Steuerpolitik "verantwortungsvoll"

Der spanische Grünen-Abgeordnete Ernest Maragall sagte, das Vorgehen von Inditex sei derzeit nicht illegal. Das solle sich ändern. "Wir wollen, dass hier umfassende Regelungen gefunden werden, um die Steuervermeidung im großen Umfang zu verhindern", sagte Maragall. Die Regeln sollen auch beinhalten, dass multinationale Unternehmen ihre Gewinne in Zukunft einzeln für jedes Land benennen, in dem sie vertreten sind. Die Grünen-Fraktion fordert unter anderem eine europaweite Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne.

Inditex teilte mit, das Unternehmen erfülle die herrschenden Steuerregeln in allen 93 Märkten, in denen es vertreten sei. Man verfolge "eine sehr verantwortungsbewusste Steuerpolitik". Zu Inditex gehören außer Zara unter anderem die Marken Bershka, Massimo Dutti und Pull & Bear.

Seit einigen Jahren unternimmt die EU-Kommission Schritte, die Steuervermeidung einzudämmen. Die Brüsseler Behörde hatte etwa eine gemeinsame Unternehmensteuerbasis vorgeschlagen. Dann könnten Unternehmen eine einzige Steuererklärung für alle ihre Aktivitäten in der EU abgeben.

Nach Vorstellung der Kommission sollen zur Berechnung der Körperschaftsteuer zudem künftig in allen EU-Staaten dieselben Faktoren gelten. Dazu zählen Vermögenswerte wie etwa Gebäude und Maschinen oder die Beschäftigtenzahl und die Kosten für Mitarbeiter. Das Thema wird derzeit von den europäischen Finanzministern diskutiert.