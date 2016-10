Konjunktur US-Wirtschaft wächst so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr

Zehn Tage vor den Präsidentschaftswahlen hat das US-Handelsministerium gute Wirtschaftszahlen vorgelegt: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent und damit so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Volkswirte hatten lediglich mit einem Wachstum von 2,6 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft noch um 1,4 Prozent gewachsen.

Getrieben wurde das Wirtschaftswachstum durch steigende Exporte. Diese legten um zehn Prozent zu. Im zweiten Quartal hatte der Zuwachs lediglich bei 1,8 Prozent gelegen. Der private Konsum blieb hingegen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Im Vorquartal hatte der Anstieg noch bei 4,3 Prozent gelegen.

Die Befürworter eine Leitzinserhöhung in der US-Notenbank Fed dürften sich durch die Daten bestätigt fühlen. Experten erwarten den nächsten Schritt nach oben für Dezember. Seit Dezember 2015 liegt der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld in einer Spanne zwischen 0,25 und 0,5 Prozent.

Wachstumszahlen werden in den USA auf ein Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr lang gehalten würde. In Europa wird auf eine Annualisierung verzichtet. Die Wachstumsraten sind deshalb geringer und nicht unmittelbar mit amerikanischen Zahlen vergleichbar.