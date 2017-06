Gescheiterte Tarifverhandlungen Bei Versicherungen wird gestreikt

In der Versicherungsbranche kommt es am Montag zu Warnstreiks. Die Gewerkschaft Ver.di hat zu einem deutschlandweiten Streiktag aufgerufen. Zuvor waren die Tarifverhandlungen für die 170.000 Mitarbeiter im Innendienst in der dritten Runde gescheitert.

Die Arbeitgeber hatten Anfang Juni Gehaltserhöhungen von 3,3 Prozent angeboten, die in zwei Schritten über 36 Monate erfolgen sollten - umgerechnet also 1,1 Prozent pro Jahr. Ver.di fordert 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und will einen Zukunftstarifvertrag erreichen, der betriebsbedingte Kündigungen bis 2020 ausschließt und flexiblere Arbeitszeiten ermöglicht. Die Gewerkschaft befürchtet, dass sich durch die Digitalisierung der Arbeitsplatzabbau beschleunigen wird.

"Mit einem Gehaltsangebot unterhalb der Teuerungsrate und einer Verweigerung, Regelungen zu einem Zukunftstarifvertrag 'Digitalisierung' zu vereinbaren, verweigern die Arbeitgeber den Versicherungsbeschäftigten jeglichen Respekt", sagte Frank Hawel vom Ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg.

Insgesamt soll an 17 Standorten gestreikt werden, darunter in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln und München. In Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim erwartet die Gewerkschaft 1500 Streikteilnehmer. Bei den Versicherern ist allerdings nur ein Bruchteil der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert.