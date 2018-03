Finden Sie hier all unsere Artikel und Videos zum Thema Pendeln.

Woher stammen die Daten?

Die Bundesagentur für Arbeit erhebt für alle rund 32 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland Angaben zum Wohn- und Arbeitsort. Aus diesen Daten leiten sich die Pendelbeziehungen zwischen den deutschen Kommunen ab. Die Arbeitsagentur veröffentlicht diese Daten in aggregierter Form auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Gegen Bezahlung bietet sie die Daten auch in der höchsten Auflösung an, der Gemeindeebene. Erst auf dieser Ebene lassen sich Pendlerströme auch innerhalb eines Landkreises nachvollziehen. Der SPIEGEL hat diese Daten gekauft und aufbereitet. Sie stellen eine Momentaufnahme zum Stichtag 30. Juni 2017 dar.

Der verwendete Datensatz kommt mit verschiedenen Einschränkungen. So finden Selbstständige, geringfügig Beschäftigte, aber auch Schüler und Studenten in der Erhebung der Arbeitsagentur keine Berücksichtigung. Zu Verzerrungen können auch die verschiedenen Gemeindegrößen in Deutschland führen: So sind etwa Gemeinden in Rheinland-Pfalz sehr viel kleiner als jene in Nordrhein-Westfalen, wodurch das Überschreiten einer Ortsgrenze auf dem Arbeitsweg wahrscheinlicher wird. Und wer am einen Ende einer Großstadt wohnt und am anderen Ende arbeitet, fährt vielleicht eine Dreiviertel Stunde, wird aber statistisch nur als Binnenpendler erfasst. Außerdem hält die Arbeitsagentur besonders kleine Fallzahlen geheim, um keine Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Unternehmen zuzulassen - daher ist für manche Wohnorte keine persönlich zugeschnittene Erzählung möglich.

Die Diagramme zu Zeitaufwand und Verkehrsmitteln basieren auf Daten des Statistischen Bundesamts. Sie stammen aus dem Mikrozensus 2016 und repräsentatieren alle Erwerbstätigen, die zum Arbeiten das Haus verlassen. Die Daten beschränken sich an dieser Stelle also weder auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, noch auf Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit die Gemeindegrenze ihres Wohnorts überschreiten. Für die Berechnung der Anteile wurden nur gültige Angaben berücksichtigt.

Erfahren Sie mehr zur Methodik dieses Artikels