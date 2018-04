Lkw-Sparte an die Börse Volkswagen will bis zu sieben Milliarden Euro einnehmen

Der Volkswagen-Konzern will sein Lastwagengeschäft mit MAN, Scania und den Nutzfahrzeugen als eigenes Unternehmen an die Börse bringen. Nach SPIEGEL-Informationen wird der Konzern bis zu 25 Prozent der Anteile verkaufen, die Mehrheit jedoch behalten. Der Anteilsverkauf würde sechs bis sieben Milliarden Euro in die Kasse spülen.

Die Abspaltung ist Teil eines größeren Konzernumbaus, den Volkswagen auf seiner Aufsichtsratssitzung am Donnerstag beschlossen hat. Außerdem soll das Pkw-Geschäft in die Markengruppen Volumen (Volkswagen, ŠSkoda, Seat), Premium (Audi) und Super-Premium (Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti) aufgeteilt werden.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der bisherige Konzernchef Matthias Müller durch den bisherigen VW-Markenchef Diess ersetzt werden soll. Nach SPIEGEL-Informationen wurde Müller unter anderem vorgehalten, die zwölf Konzernmarken nicht aufeinander abgestimmt zu haben. So seien dem Konzern mögliche Kostenersparnisse in Milliardenhöhe entgangen.