Lunch mit Investorenlegende versteigert Buffett für 2,68 Millionen Dollar

Ein Mittagessen kann ziemlich teuer werden. Vor allem eins mit Investorenlegende Warren Buffett. Der versteigerte erneut einen "Power Lunch" für den guten Zweck. Die Ebay-Auktion endete dieses Jahr mit einem Spitzengebot von 2,68 Millionen Dollar. Im Vorjahr hatte die Versteigerung noch knapp 800.000 Dollar mehr eingebracht. Wer den Zuschlag erhielt, blieb zunächst unbekannt.

Bereits seit 18 Jahren bietet sich Börsen-Guru Buffett bei der Aktion als Lunch-Partner an. Der Gewinner trifft die Investorenlegende in einem New Yorker Restaurant zu Steak und Rotwein. Dabei dürfen bis zu sieben Freunde mitkommen. Die Gewinner erhoffen sich dabei zumeist Ruhm und Anlagetipps. Ein Manager ließ 2011 fünf Millionen Dollar springen - und bekam dafür einen Job bei Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway.

Das Geld geht auch in diesem Jahr an die Hilfsorganisation Glide in San Francisco. Glide kümmert sich unter anderem um Lebensmittel und ärztliche Versorgung für Obdachlose oder andere Bedürftige. Insgesamt haben die Auktionen der Organisation bisher 26,3 Millionen Dollar beschert.

Buffett ist dem "Forbes"-Magazin zufolge mit einem Vermögen von 76,2 Milliarden Dollar der weltweit zweitreichste Mensch. Der 86-Jährige hat nahezu sein komplettes Vermögen an wohltätige Organisationen vermacht.