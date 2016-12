Was sich 2017 ändert Mehr Geld

Werde ich im kommenden Jahr mehr Geld in der Kasse haben? Ist es so viel mehr, dass ich vielleicht doch über die eigene Immobilie nachdenken kann? Oder reicht es gerade so, dass ich den Sommerurlaub an der Ostsee verbringen kann?

Geht man diese Frage systematisch an, kommt es erst einmal auf die Einnahmenseite an. Die Gehälter sollen im kommenden Jahr deutlich steigen, um 2,5 Prozent im Schnitt, sagen Wirtschaftsforscher, und das zeigen auch schon abgeschlossene Tarifverträge. Wer dabei ist und bislang 4000 Euro brutto verdient, bekommt 2017 einen Hunderter brutto mehr im Monat, also 1200 Euro im Jahr.

Netto bleibt davon wahrscheinlich weniger als die Hälfte übrig. Schließlich müssen Arbeiter und Angestellte Steuern zahlen und in die Rentenversicherung, Krankenkasse, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung einzahlen.

Wäre unser Musterangestellter Gutverdiener mit einem Monatsverdienst von jetzt 6200 Euro brutto, bekäme er sogar 155 Euro mehr. Aber auch bei ihm würden die Sozialversicherungsbeiträge steigen. Denn die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung klettert auf 6350 Euro (im Osten auf 5700 Euro), er müsste für die brutto 155 Euro mehr Gehalt rund 15 Euro mehr in die Rentenkasse zahlen. Vor allem aber müsste er jetzt auf 4350 Euro seines Gehalts Krankenkassenbeiträge zahlen, das macht auch hier rund einen Zehner mehr. 2016 lag die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Krankenkasse noch bei 4237,50 Euro.

An den Beiträgen für die Rentenversicherung lässt sich nicht drehen, auch nicht bei der Arbeitslosenversicherung. Aber die Krankenkassen unterscheiden sich beim Beitrag erheblich. Die preiswertesten Kassen liegen bei 15,2 Prozent vom Bruttogehalt, die teuersten bei mehr als 16 Prozent. Von der teuersten zur preiswertesten zu wechseln, bringt für unseren Musterangestellten 35 bis 40 Euro im Monat, netto.

Die Pflegeversicherung wird für alle teurer, dafür sollen die zu Pflegenden von Neuregelungen profitieren. Insbesondere, wer einen Pflegefall mit Demenz zu Hause hat, kann von der Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade etwas haben: Monatlich sind bis zu 173 Euro mehr drin. Wer pflegebedürftige Angehörige hat, sollte sich dringend um eine Neueinstufung kümmern, die kann bares Geld wert sein.

Alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen - Versicherung, Rundfunk, Strom

An der zusätzlichen Altersvorsorge hat der Gesetzgeber zum Jahreswechsel auch geschraubt. Arbeitnehmer können mehr Geld in die Betriebsrente stecken, dort wäre der Hunderter im Monat brutto für netto fürs Alter angelegt - bis zu 3050 Euro im Jahr.

Und bei Riester- und Rürup-Verträgen soll es künftig Produktinformationsblätter geben, die Klarheit versprechen. Bei Riester konnten Kunden immer schon aus schlechten Verträgen wechseln. Aber Obacht: Wenn auf dem Vertrag weniger Geld ist, als man selbst eingezahlt hat plus Förderung, ist es besser, nicht zu kündigen, sondern nur beitragsfrei zu stellen (der Anbieter muss den Vertrag wieder auffüllen) und einfach woanders neu abzuschließen.

Kommen wir zur Ausgabenseite: In den vergangenen Jahren heftig reingeschlagen haben die Kosten für Energie. Auch in diesem Jahr stiegen die Umlagen (EEG-Umlage für Solar- und Windstrom, Netzentgelte für Kommunen), die Stromkonzerne abführen müssen. Und sie werden versuchen, diese Erhöhungen an ihre Kunden weiterzugeben. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und dagegen kann man sich wehren. Ein günstiger Stromanbieter spart bei 4000 Kilowattstunden Verbrauch einer Familie schnell ein paar Hundert Euro im Jahr. Inzwischen ist der Stromanbieter-Wechsel komplett verbraucherfreundlich und ohne Fußangeln möglich.

Schwieriger ist die Situation für Couchpotatoes - Menschen, die gern vor dem Fernseher sitzen. DVB-T, also der Empfang nur über die Antenne und Decoder, endet in vielen Regionen im März 2017. Für das neue Signal DVB-T2 HD braucht man ein neues Zusatzgerät für etwa 50 Euro. Erstmals werden die privaten Sender wie RTL oder ProSieben zudem nur noch verschlüsselt empfangbar sein. Fürs Entschlüsseln fällt künftig eine Jahresgebühr von 69 Euro pro Gerät an.

Für das öffentlich-rechtliche Programm erstehen neben der Rundfunkgebühr von 210 Euro pro Jahr keine weiteren Kosten beim Empfang über DVB-T2. Die Jüngeren unter den Zuschauern werden womöglich komplett vom klassischen Fernsehen zu Streamingdiensten, Amazon Prime oder auch YouTube wechseln.

Außerdem: Nach jahrelangem Kampf wird das mobile Telefonieren ins EU-Ausland wirklich billiger. Vom Sommer an entfallen die Roaming-Gebühren, und das Telefonieren nach Amsterdam oder Paris ist dann genauso Teil der Flatrate wie der Anruf bei Mutter in Kleve oder bei Freunden in Freiburg.

Fazit: Automatisch füllt sich die Kasse nicht. Damit wirklich mehr Geld im Portemonnaie bleibt und Dienstleistungen von Strom bis Telefon günstiger werden, muss man vergleichen und handeln. Die gute Nachricht: Aufwendig ist das 2017 nicht mehr.

Was sich 2017 sonst noch ändert im Überblick:

Steuern: Der Grundfreibetrag steigt um 168 Euro auf 8820 Euro, der Kinderfreibetrag wird um 108 auf 4716 Euro erhöht. Das Kindergeld steigt um zwei Euro pro Kind. Wer wenig verdient, kommt darüber hinaus in den Genuss des Kinderzuschlags, der Anfang des Jahres um 10 Euro auf 170 Euro je Monat erhöht wird.

Bei Staubsaugern wird die Leistung gekappt. Vom 1. September an dürfen Staubsauger laut EU-Energiespar-Vorgaben nur noch höchsten 900 Watt verbrauchen. Kabel-TV: Änderungen gibt es auch für etliche Kabel-TV-Kunden. Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia schaltet sein analoges Angebot im Juni 2017 vollständig ab. Vom 1. Juni an wird das Kabel-TV-Angebot nur noch digital ausgeliefert. Zum Empfang ist dann ein Digital-Empfänger oder ein Flachbildfernseher mit integriertem Kabeltuner nötig.

