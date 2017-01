Weltwirtschaftsforum Davos startet mit Shakira

Wurde in Davos mit einem "Crystal"-Award für ihr Engagement geehrt: Popsängerin Shakira

Den ersten Presseauflauf verursachte in Davos kein Politiker oder Manager, sondern Popstar. Die Kolumbianerin warb zusammen mit dem Schauspielerfür die 17 Nachhaltigkeitsziele der Uno. Diese umfassen unter anderem ein Ende der Armut, hochwertige Bildung und Frieden. (Mehr zu den Zielen lesen Sie in dieser Reportageserie von SPIEGEL ONLINE .)Shakira begründete ihr Engagement auch persönlich. Als Kolumbianerin habe sie selbst erlebt, wie viele Kinder Opfer von Gewalt wurden und wie wichtigsei. Und als Mutter eines zwischenzeitlich erkrankten Jungen sei ihr klar geworden, wie viele Eltern in ähnlichen Situationen ohne Ressourcen sind.Doch ganz ohne Fragen zur Politik geht es derzeit auch für Promis nicht. Eine Journalistin wollte wissen, inwiefern derauch die humanitäre Arbeit erschwere. Whitaker, der eine eigene Stiftung betreibt, betonte die Bedeutung von Neutralität gegenüber der Politik. Shakira sagte immerhin, man müsse Kinder auch weiterhin zur Toleranz erziehen. Dann kehrte sie lieber wieder zu privaten Bekenntnissen zurück. So sei sie mit der Erziehung oft genauso überfordert wie andere. "Ich bin!"