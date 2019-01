Davos-Blog So läuft das Treffen der Wirtschaftselite

Weltwirtschaftsforum in Davos 2019 1/22/19 7:30 AM Stefan Kaiser Donald Trump hat seine Reise nach Davos abgesagt – und auch kein anderes US-Regierungsmitglied darf dieses Jahr zum Weltwirtschaftsforum in die Schweiz reisen. Grund ist der innenpolitische Streit über den Shutdown in den USA. Doch auch wenn Trump diesmal nicht vor Ort ist, wird seine Politik ein großes Thema des Treffens sein. Denn viele in der versammelten Wirtschaftselite fürchten kaum etwas mehr eine Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China. Der Konflikt gilt als eine der größten Gefahren für die Weltwirtschaft. Mehr zu den Themen und dem Programm in Davos lesen Sie hier . Weltwirtschaftsforum in Davos 2019 1/22/19 7:25 AM Stefan Kaiser Der Klimawandel ist generell ein großes Thema in Davos. Gleich zu Beginn des Treffens veröffentlichte die Nichtregierungsorganisation Circle Economy am Dienstagmorgen eine neue Studie: Demnach werden jährlich 92,8 Milliarden Tonnen Mineralien, fossile Brennstoffe, Metalle und Biomasse in den Wirtschaftskreislauf eingebracht – aber nur neun Prozent davon werden wiederverwendet. Da der Großteil der weltweiten CO2-Emmission bei der Gewinnung und Herstellung von Produkten entstehe, müsse der Recycling-Anteil der Weltwirtschaft steigen, um den CO2-Ausstoß signifikant zu mindern, so Circle Economy. Weltwirtschaftsforum in Davos 2019 1/22/19 7:15 AM David Böcking Kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums wird der versammelten Presse gerne ein wohltätiges oder gemeinnütziges Projekt präsentiert. Am Montagabend trat der bekannte britische Dokumentarfilmer David Attenborough auf. Für den Streamingdienst Netflix hat er eine neue Serie gedreht, welche die Folgen des Klimawandels beleuchtet - etwa mit spektakulären Bildern eines zerbrechenden Eisbergs. Als er die Botschaft der Serie erklären soll, hält Attenborough sich nicht lange mit britischen Understatement auf. "Das Verderben wartet dort drüben", sagt er. "Und wenn wir es nicht im nächsten Jahrzehnt oder so auf die Reihe kriegen, verdammen wir unsere Kinder und Enkel zu einer schrecklichen Zukunft." Auf die Frage, wie solche Warnungen zur Philosophie einer stetig wachsenden Weltwirtschaft passen, zitiert Attenborough den verstorbenen Wirtschaftswissenschafter Kenneth Boulding: „Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum kann andauernd weitergehen in einer endlichen Welt, ist entweder ein Verrückter - oder ein Ökonom.“ Weltwirtschaftsforum in Davos 2019 1/22/19 7:00 AM Stefan Kaiser Willkommen beim Davos-Blog ! Hier berichten SPIEGEL-Reporter live vom Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpendorf. Rund 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien diskutieren bis zum 25. Januar die Probleme der Welt - vom Handelskrieg, über den Klimawandel bis zum Brexit. Wir informieren Sie über wichtige Reden, spannende Debatten und skurrile Beobachtungen am Rande. Show more Tickaroo Liveblog Software