Gewinner und Verlierer aus der Wirtschaft 2017 - das Jahr der tragischen Abstürze

Maxim und Raphael Nitsche haben mit Anfang 20 erreicht, wovon andere Unternehmer ein Leben lang träumen: Die beiden Brüder haben im Oktober 2017 ihre Mathe-Lernapp Math42 für 20 Millionen Euro an den US-Bildungskonzern Chegg verkauft. Den beiden Mathegenies gelang damit einer der aufsehenerregendsten Start-up-Deals des Jahres. Nun haben die beiden Jungmillionäre ausgesorgt, doch zur Ruhe setzen wollen sie sich nicht: "Wenn ich mehrere Tage am Strand liegen würde, würde ich durchdrehen", sagte Maxim Nitsche wenige Tage nach der Vertragsunterzeichnung SPIEGEL ONLINE. Die beiden Brüder arbeiten nun in Berlin für Chegg an der Weiterentwicklung der App und wollen sie auf der ganzen Welt bekannt machen.