Wohnungsnot In München ist fast kein Zimmer mehr frei

Ende 2015 waren bundesweit nur noch 622.000 Wohnungen am Markt verfügbar, das sind 10.000 weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2010 beläuft sich das Minus auf 125.000 Wohnungen. Damit liegt die Leerstandsquote laut einer gemeinsamen Studie der Immobilienberatungsfirmen CBRE sowie Empirica bundesweit gegenwärtig bei nur noch drei Prozent.

Allerdings fällt das Ergebnis je nach Standort sehr unterschiedlich aus, in der Grafik sind die Leerstände für alle Landkreise und kreisfreien Städte aufgeführt. In Wachstumsregionen ist der Leerstand besonders stark rückläufig, in Frankfurt zum Beispiel liegt der Wert bei nur 0,5 Prozent, in München sogar noch niedriger: Dort steht gerade mal eine von 500 Wohnungen leer, umgerechnet 0,2 Prozent.

In tendenziell schrumpfenden Gegenden schwillt die Quote hingegen sogar an, in Pirmasens beispielsweise auf 9,3 Prozent; das sind 1,4 Prozentpunkte mehr als 2010. In den vergangenen Jahren habe der Abbau von Leerstandsreserven den Wohnungsmarkt noch entlasten können, sagt der CBRE-Experte Michael Schlatterer. Dieser Effekt habe sich zumindest in den prosperierenden sogenannten Schwarmstädten erschöpft: "Diese Märkte brauchen daher dringend Neuland und dazu Bauland auf der grünen Wiese."

So viele Wohnungen stehen in Ihrer Region leer

Dies gelte erst recht, so die Autoren der Studie, wenn man die anerkannten Flüchtlinge dazuzählte, die noch in Notunterkünften leben. In den Schrumpfungsregionen auf dem Land werde hingegen der Leerstand noch deutlich zunehmen, so die Prognose. Gegenwärtig stünden außerhalb der Wachstumsregionen rund 300.000 Wohnungen leer, bis 2020 könnte sich diese Zahl mehr als verdoppeln.

In der Studie wird nur der sogenannte marktaktive Leerstand erfasst. Das sind Geschosswohnungen, die sofort oder mittelfristig vermietbar sind. Nicht berücksichtigt werden Bauten, die gemeinhin als unbewohnbar gelten.