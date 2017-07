Arzneimittelrisiken Verstehen Sie den Beipackzettel?

Die Tabletten wirken, unter anderem, gegen "Brucellose, Ornithose, Bartonellose, Rickettsiose, Melioidose, Pest". Doch welcher Patient, dem das Antibiotikum Doxycyclin 100 beispielsweise bei einer Bronchitis verschrieben wurde, kann mit derlei gruselig klingenden Seuchen etwas anfangen? Pest? War die nicht schon ausgerottet?

Wer nicht gerade an Fleckfieber (Rickettsiose), Papageienkrankheit (einer Form der Ornithose) oder eben an Pest leidet, für den tut es auch ein Überbegriff für die abseitigeren Anwendungsgebiete des Medikaments: "seltene Infektionen".

So sieht das Thorsten Lehr, Klinischer Pharmazeut an der Universität des Saarlandes. Lehr und seine Studenten haben Beipackzettel von häufig verordneten Medikamenten gestrafft, von Fachbegriffen befreit und dann in Apotheken in und um Saarbrücken getestet, ob Patienten mit der knappen Form mehr anfangen können als mit den herkömmlichen Episteln.

Das Ergebnis, wenig überraschend: Versorgt mit schlichterer Information, kamen die Befragten schneller und verlässlicher dahinter, was der Hersteller ihnen mitteilen wollte.

