Skurriles Jobangebot 60 Tage im Bett liegen - für 16.500 Euro

89 Tage soll die Studie dauern, für die Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) derzeit Probanden sucht - ganze 60 Tage davon sollen komplett im Bett verbracht werden. Und Geld gibt es dafür auch noch: 16.500 Euro Aufwandsentschädigung versprechen die Forscher allen, die bis zum Ende dabeibleiben.

Was wie der Traum eines jeden Faulenzers klingt, dürfte in Wahrheit gar nicht so einfach werden. Denn die Forscher des DLR wollen mit dem Experiment die "negativen Effekte der Schwerelosigkeit" nachahmen. Negative Effekte? Das hört sich dann schon nur noch halb so gut an. Schließlich geht es um den "Abbau von Muskeln und Knochen und der Verschiebung der Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf, wodurch das Herz-Kreislauf-System beeinträchtigt wird und Veränderungen im Auge auftreten können".

Auch sonst könnte die Studie durchaus unangenehme Begleiterscheinungen haben. Zwar soll jeder Proband ein Einzelzimmer bekommen, Besuch ist aber nicht erlaubt. Es kann also ganz schön langweilig werden. Zumal der Kopf 60 Tage lang immer unten bleiben muss, nicht mal ein Kissen ist erlaubt. Dafür darf man auf einen oberhalb des Bettes angebrachten Bildschirm schauen. Immerhin.

Auch die Ernährung ist vorgeschrieben und "genau auf den Bedarf des Probanden abgestimmt", wie es heißt. Bier, Pizza und Chips sollten Interessenten also nicht unbedingt erwarten. Zwischendurch finden immer wieder Untersuchungen statt. Auch Duschen, Essen, Toilettengang werden kompliziert: "sämtliche Aktivitäten finden im Liegen statt", heißt es in der Stellenanzeige. Und Schummeln lohnt sich dabei nicht: "Die korrekte Körperhaltung wird dabei ständig per Kameraüberwachung kontrolliert."

Wer trotzdem mitmachen will: Das DLR sucht Frauen und Männer zwischen 24 und 55 Jahren. Studienort ist Köln; Raucher dürfen nicht mitmachen.