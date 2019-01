in der Grundschule meiner Kinder herrscht ein ziemlich strenges Süßigkeitenverbot, es gibt ein Schulobst-Programm, eine "bewegte Pause" und Sport-AGs. Nach der vierten Klasse folgt jede Menge Drogenprävention. Deutsche Schulen nehmen die Gesundheitserziehung ernst.

Doch ein anderes Thema bleibt völlig außen vor: wie wichtig erholsamer und ausreichender Schlaf für eine gesunde Entwicklung ist. Im Gegenteil: Fast selbstverständlich wird oft erwartet, dass die Kinder zur Not schon wie Erwachsene durchhalten können. Bis ein, zwei Uhr nachts. Bei der Lesenacht, der Turnhallenübernachtung, der Klassenfahrt, der Matheolympiade.

Ein echter Aufreger beim Elternabend war, dass ein Kind mal ein Kuchenteilchen als Pausenbrot mitgebracht hatte. Klar, Zucker ist wirklich sehr ungesund. Aber als nach der Klassenfahrt die Zehnjährigen vor Übermüdung wie Zombies aus dem Bus taumelten, beschwerte sich niemand.

Wie wichtig Schlaf für die Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen ist, wird leider völlig unterschätzt.

Getty Images/Westend61

Dabei leidet heute in Deutschland jedes fünfte bis sechste Schulkind an Schlafstörungen. Studien zeigen, dass Schlafmangel das Risiko für Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Schlaganfall und Depressionen erhöht, dass er die Immunabwehr schwächt und zu erhöhter Sterblichkeit führt. Bei Kindern kann zu wenig Schlaf auch ADHS-ähnliche Symptome und Schulprobleme auslösen. Zudem wachsen sich Schlafstörungen selten aus, sondern werden im Jugendalter meist noch schlimmer. Schlafmangel, das zeigte eine Untersuchung im "British Medical Journal Peadiatrics Open" (hier das PDF) beeinträchtigt die psychische Gesundheit von Heranwachsenden noch stärker als Mobbing.

In Großbritannien soll das Thema Schlaf nun Unterrichtsinhalt werden.

Was für eine großartige Idee!

Ich wünsche mir auch hierzulande Stuhlkreis-Diskussionen über die besten Einschlaftricks. Stationen-Arbeit über die Bedeutung von Schlaf für die Gesundheit. Sachunterricht über das Träumen.

Denn ich bin mir sicher: Maßnahmen wie Handy-Begrenzung und frische Luft helfen zwar auch gegen Schlafprobleme. Vor allem aber wird es Zeit, dass wir das Thema endlich ernst nehmen.

Herzlich

Ihre Veronika Hackenbroch

Feedback & Anregungen?

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Elementarteilchen - der wöchentliche Wissenschafts-Newsletter Elementarteilchen ist kostenlos und landet jeden Samstag gegen 10 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Sie den Newsletter hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Aus welcher Sprache stammt das Wort "Schach"?

Ist ein Kurzsichtiger, der altersweitsichtig wird, wieder normalsichtig?

Wovor haben Menschen Angst, die an Triskaidekaphobie leiden?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Viele Menschen haben zu Jahresbeginn gute Vorsätze, aber wie bleibt man bei der Sache? Das Sonderheft SPIEGEL COACHING "So geht's mir gut" hilft mit sechs praktischen, von Wissenschaftlern entwickelten Trainingsprogrammen, gesünder, gelassener und glücklicher zu leben. Es geht um bessere Ernährungsgewohnheiten, mehr Bewegung im Alltag, erfolgreiches Intervallfasten, souveränes Gefühlsmanagement, positives Streitverhalten sowie Tricks zum Jungbleiben in Kopf und Körper.



Bei Amazon bestellen

Bei Meine-Zeitschrift.de bestellen

Bild der Woche

Verzaubert wie eine glitzernde Wunderwelt wirkt diese Landschaft nahe dem österreichischen Untertauern. Doch rasch kippte die die Winterromantik, vielerorts wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Der Schnee schnitt in der ersten Januarwoche Dörfer von der Außenwelt ab; in Teilen der Alpen galt die höchste Warnstufe, dennoch starben Menschen in Lawinen. Sturm kann die Flocken zu Triebschnee verwehen, der selbst an sanfter geneigten Hängen zu Abrissen führt.

AFP

Boston Bite

Unser SPIEGEL-Wissenschaftskorrespondent Johann Grolle berichtet aus Harvard und beißt sich einmal in der Woche an einem erstaunlichen Fakt fest.

"Wie oft ist Richard Nixon für seinen naiven Glauben an einen Sieg über den Krebs verlacht worden. Trotzdem, erklärte der Krebs- und Stammzellforscher David Scadden bei einer Buchvorstellung, sei Nixons 'War on Cancer' weitsichtiger gewesen als Kennedys Apollo-Programm. Die Mondlandung war ein heroischer Kraftakt, doch für das Leben der Menschen ohne Belang. Nixons Krebsprogramm mündete in einen nervtötend langsamen Kampf, aber sein Nutzen war größer. Am Dienstag wurde Amerikas Krebsstatistik veröffentlicht. Sie weist nun schon seit 25 Jahren eine rückläufige Sterblichkeit aus."

Die SPIEGEL+-Empfehlungen aus der Wissenschaft

Raumfahrt: Die Landung einer Sonde auf dem Mond war nur der Anfang - China ist vom Weltraumfieber erfasst, das nächste Ziel ist der Mars. Ist das ein Fortschritt fur die Menschheit oder die Fortsetzung von Pekings Weltmachtstreben im All?

Umwelt: Seegras könnte helfen, den Klimawandel zu bremsen. Auf ganz natürliche Weise speichert es riesige Mengen Kohlenstoff im Meeresboden.

Digitalisierung: Ein internationales Forscherteam füttert Computer mit Akten, Briefen und Testamenten aus tausend Jahren venezianischen Alltags. Das Ziel: eine Zeitreise durch die alte Handelsmetropole - in nie gekannter Lebensnähe.

* Quiz-Antworten: Aus dem Persischen. / Nein, nie. / Vor der Zahl 13.