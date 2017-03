Rätsel der Woche 27 Holzwürfel und eine Säge 

Wer kennt ihn nicht - den Zauberwürfel? Das in den Siebzigerjahren vom Ungarn Erno Rubik erfundene Drehpuzzle zog eine ganze Generation in seinen Bann. Kinder büffelten Lösungswege, in Fernsehshows brachten Profis mit verbundenen Augen die Farben an die richtige Position, nachdem sie den Würfel vorher nur kurz inspiziert hatten.

Beim neuen Rätsel sägen wir uns eine Art Zauberwürfel aus einem großen Holzwürfel. Dabei entstehen 27 identisch große, kleinere Würfel. Wenn wir den großen Würfel zerteilen, reicht es aus, die Säge sechsmal neu anzusetzen. Das sind genau zwei Schnitte je Ebene.

Die Frage ist, ob man auch mit weniger als sechs Schnitten auskommt, wenn man die Teile nach jedem Schnitt neu anordnen darf.

Man könnte zum Beispiel ein abgesägtes Stück vom übrigen Würfel abnehmen, um 90 Grad drehen und so neben den Rest legen, dass der nächste Schnitt beide Stücke trennt.

Wichtig: Sie dürfen Würfelstücke beliebig nebeneinander legen, aber jeder Schnitt muss gerade sein und durch alle, wie auch immer hintereinander angeordneten Teile gehen.

Gelingt das Zerschneiden in 27 kleine Würfel auch in weniger als sechs Schnitten?