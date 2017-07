Rätsel der Woche 33 Kinder vergleichen ihre Namen

33 Schüler hat die neu zusammengestellte Klasse. Und das bedeutet: Jeder muss sich 32 Vor- und Nachnamen merken, denn die Kinder kennen einander bislang nicht.

Als die Schüler sich einander vorstellen, bemerken sie, dass der eine oder andere Vor- oder Nachname doppelt, dreifach und sogar noch häufiger vorkommt. Sie beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen.

Jedes Kind schreibt an die Tafel, wie viele andere Kinder in der Klasse den gleichen Vornamen tragen wie es selbst. Danach schreibt jedes der 33 Kinder an die Tafel, wie viele Mitschüler den gleichen Nachnamen haben wie es selbst. In beiden Fällen zählt der Anschreibende sich selbst nicht mit.

66 Zahlen landen so an der Tafel. Und unter diesen 66 Zahlen kommt jede der Zahlen 0, 1, 2, 3, ... 9, 10 mindestens einmal vor.

Beweisen Sie, dass es in dieser Klasse mindestens zwei Schüler gibt, die den gleichen Vor- und Nachnamen haben.

Hinweis: Jedes Kind hat genau einen Vornamen und genau einen Nachnamen.