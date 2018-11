Im Süden von Ägypten liegt am östlichen Ufer des Nils die Fundstätte Kom Ombo. Der Ort unweit von Assuan ist eigentlich für seine Funde aus der Zeit der Ptolemäer bekannt - jener makedonisch-griechischen Dynastie, die nach der Eroberung durch Alexander dem Großen 332 vor Christus in Ägypten das Sagen hatte.

Doch die Region bietet auch deutlich ältere Fundorte: Forscher der Yale University und der Universität Bologna suchen dort schon länger nach Spuren, die Aufschlüsse über das Zusammenleben der alten Ägypter und ihrer südlichen Nachbarn, den Nubiern bieten. Für die Pharaonen war die Region im Süden des Reiches für die Lieferung von Gold oder Elfenbein wichtig.

Dabei machten die Archäologen nun einen bemerkenswerten Fund. Auf einem kleinen Friedhof, der einst von Nomaden genutzt wurde, fanden sie die Hockerbestattung einer Frau. Die Tote war mit angewinkelten Armen und Beinen in Lederfragmente gehüllt. Sie wurde zusammen mit zwei einfachen Keramiktöpfen bestattet, einer davon im typisch nubischen Stil.

Nach den Angaben der ägyptischen Altertümerverwaltung sei die Frau etwa 25 Jahre alt gewesen. Und offenbar lag sie in den Wehen, als sie starb. Denn im Beckenbereich der Toten fanden die Forscher ein weiteres Skelett - es gehört zu dem ungeborenen Baby der Frau. Das Kind hat sich bereits im Bauch der Mutter mit dem Kopf nach unten gedreht und könnte bereits in den Geburtskanal gerutscht sein. Der Fund lege nahe, dass die Frau bei der Geburt gestorben sein könnte, schreiben die Forscher.

Zudem entdeckten die Archäologen weitere Anzeichen für diese Vermutung: Denn eine erste Analyse des Skeletts ergab eine Fehlstellung des Beckens bei der werdenden Mutter. Höchstwahrscheinlich ist der Defekt das Ergebnis einer Fraktur, die zu Lebzeiten nicht richtig abgeheilt war. Es sei möglich, dass diese Anomalie während der Geburt zum Tod geführt haben könnte, berichtet die ägyptische Zeitung "Al Ahram". Zumindest seine Komplikationen zu befürchten gewesen. Allerdings müssten weitere Untersuchungen diese These erst noch erhärten.

Ganz aufklären können werden die Archäologen den Fall aber wohl nicht. Über die Todesursache von Mutter und Kind können die Experten nach der langen Zeit keine genauen Angaben mehr machen. Die beiden starben vermutlich vor etwa 3700 Jahren, ergaben Datierungen.

In dem Grab befanden sich noch weitere Beigaben. Die Archäologen entdeckten Teile von Straußeneierschalen. Sie waren so bearbeitet, wie es für die Produktion von Perlen typisch war. Möglicherweise war die Frau eine Perlenmacherin, der ihre Angehörigen ihr Handwerkszeug mit auf den Weg ins Jenseits gegeben haben.

Solche Funde wie der in Kom Ombo sind in der Archäologie sehr selten, obwohl die Sterblichkeit bei Geburten damals hoch gewesen sein dürfte. Nur einige wenige Fälle sind bekannt, bei denen Spuren einer Schwangeren und ihres Fötus nachgewiesen werden konnten. Einen solchen Fund machten Forscher etwa im antiken Pompeji. Dort wurden die Reste einer jungen, hochschwangeren Frau in der Villa des Polybius gefunden. Sie starb beim Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 nach Christus.