Ausgrabungen in Ägypten 5000 Jahre alte Gräber im Nildelta entdeckt

Archäologen haben im ägyptischen Nildelta Dutzende historische Grabstätten entdeckt. Die ältesten sind mehr als 5000 Jahre alt, schätzen die Forscher. Die Gräber stammen also aus einer Zeit, lange bevor Pharaonen über das Land am Nil herrschten. Die Grabstätten wurden etwa 140 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo entdeckt, teilte die ägyptische Antikenbehörde mit.

In mehreren Gräbern waren die Skelette noch gut erhalten. Die Toten wurden in hockender Position bestattet, was typisch ist für diese Zeit. Die Gräber wurden wahrscheinlich von Vertretern der Naqada-Kultur zwischen 3200 und 3000 vor Christus angelegt. Die Menschen dieser Zeit waren bereits in der Lage, Kupfer zu verarbeiten.

DPA Die Toten wurden in dieser Zeit in Hockstellung bestattet

Der Fundplatz ist Jahrhunderte später noch einmal als Friedhof benutzt worden. Die Archäologen fanden noch Grabstätten aus der Zweiten Zwischenzeit zwischen 1782 und 1570 vor Christus. In den Gräbern entdeckten die Archäologen die Überreste von Tieren und Keramik, die den Toten offenbar als Grabbeigabe mitgegeben wurden. Über diese Epoche in der Geschichte des Alten Ägyptens ist bisher nur wenig bekannt.