Einbalsamierungtechnik Wie ein Mumienfund Ägyptologen überraschte

Wenn im Alten Ägypten ein Pharao oder ein anderer Würdenträger verstarb, präparierten ihn Spezialisten für die Ewigkeit. Dank den Aufzeichnungen des griechischen Geschichtsschreibers Herodot, der im 5. Jahrhundert vor Christus die Mumifizierungsprozesse mehr oder weniger glaubwürdig beschrieb, und durch die Altertumsforschung, ist heute ziemlich gut belegt, wie die ägyptischen Bestatter einst vorgingen.

Ägyptologen hatten bisher angenommen, dass die ausgefeilte Technik zur Präparierung des Körpers erst ab etwa 2200 vor Christus zu einer breiteren Anwendung kam. Bis dahin bestatteten die Menschen ihre Toten in der Wüste - dort sorgte Trockenheit und der Salzgehalt des Sandes für eine natürliche Konservierung der Körper.

Nun fand ein Forscherteam Spuren, die nahelegen: Die Ägypter haben ihre Tote schon etwa 1500 Jahre früher als bisher gedacht einbalsamiert. Demnach wurden sehr ähnliche Techniken schon mehr als 3500 Jahren vor Christus praktiziert, schrieben Forscher um Stephen Buckley von der britischen University of Yorkim "Journal of Archaeological Science". Auch geografisch sei das Einbalsamieren verbreiteter gewesen, als man bisher glaubte.

Das Präparationsverfahren war aufwendig und blutig. Und es war kein Job für Zartbesaitete:

Es begann damit, dass dem Toten ein Haken durch die Nasenlöcher ins Innere des Schädels gestoßen wurde. Um das Gehirn durch die kleine Öffnung zu bekommen - der Kopf durfte nach den Vorstellungen äußerlich nicht beschädigt werden - wurde mit dem Werkzeug die Gehirnmasse verquirlt, bis sie dickflüssig war. Durch die Verwesung entstand mehr Flüssigkeit - schließlich konnte die Masse durch die Nase abfließen. Den Hohlraum füllte man mit Öl, dem Harze und Wachse zugesetzt waren.

Dann entnahmen die Totenhandwerke die Organe. Dazu schnitten sie den Körper seitlich auf und entfernten Gedärme, Leber und Magen sowie die Lunge, nicht aber das Herz und die Nieren. Anschließend wurden entnommenen Organe in Salz eingelegt und separat bestattet. Dafür standen kleine Gefäße, sogenannte Kanopen bereit - sie stehen heute zuhauf in Museen.

Der Köperhohlraum wurde mit Duftessenzen gereinigt, mit Natron gefüllt und zugenäht. Dann legten die Balsamierer die gesamte Leiche in Natron ein, um ihm die Flüssigkeit zu entziehen. Dieser Vorgang dauerte mehrere Wochen. Anschließend bekam die schrumpelige Haut etwas Öl ab, um wieder geschmeidig zu werden. Nun wurde der Hohlraum mit Leinen oder ähnlichem Material verfüllt, dem erneut duftende Harze, Gewürze und Bienenwachs beigemischt wurde. Zuletzt wickelten sie die Leiche in Leinentücher ein. Als Kleber verwendeten die Spezialisten Harz.

Archäologen wissen heute aufgrund der zahlreichen Funde, dass sich zu späterer Zeit auch Menschen aus dem gemeinen Volk mumifizieren lassen konnten, wenn sie einen entsprechenden Obolus zahlen konnten. Zudem hat sich die Balsamiertechnik im Laufe der Jahre immer weiter verbessert.

Für die neue Studie hatten Stephen Buckley und seine Forscherkollegen eine Mumie aus dem Ägyptischen Museum in Turin/Italien untersucht. Der Körper des Toten, der wohl irgendwann im Zeitraum zwischen 3700 bis 3500 vor Christus lebte, war unter Wüstensand gefunden worden. Deshalb sei der Mann, der nur zwischen 20 und 30 Jahren alt wurde, auf natürliche Weise konserviert worden, dachte man.

Aber chemische Analysen, Untersuchungen mit dem Mikroskop und Radiokarbondatierungen ergaben nun: Schon bei dem jungen Mann hatten Balsamierer manipuliert - und das durchaus gekonnt. Der Körper samt Bandagen, in die er eingewickelt war, war nach dem Tod mit Pflanzenöl, erwärmtem Nadelbaumharz und aus pflanzlichen, gummiähnlich klebenden Zucker einbalsamiert worden.

Die Rezepturen für die verwendeten Substanzen hätten ähnlich gute antibakterielle Wirkungen gehabt, wie jene, die erst etwa 2500 Jahre später eingesetzt wurden, schreibt Buckley. Zu dieser Zeit hatte die Kunst der Mumifizierung in Ägypten ihren Höhepunkt erreicht.

Bei der Untersuchung fanden die Wissenschaftler zudem heraus: Offenbar war die Anwendung der Einbalsamierungstechnik damals nicht nur auf bestimmte Regionen im nördlichen Ägypten beschränkt. Denn die Mumie stammt aus Oberägypten, dem südlichen Landesteil.

Bereits 2014 waren die Forscher in einer anderen Studie auf erste Hinweise für eine frühere Anwendung von artifizieller Mumifizierung gestoßen. Damals hatten das Team Leinenbinden von Mumien aus Mostagedda im Süden von Ägypten untersucht - sie waren in der Zeit von 4500 bis 3350 vor Christus in der Wüste bestattet worden. Auch hier entdeckten sie Spuren von harzähnlichen Substanzen.