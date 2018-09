Airbnb-Studie Wo die Hipster Urlaub machen

Wer schon einmal nach einem Ferienappartement bei Airbnb gesucht hat, dem ist es vielleicht bereits aufgefallen: In vielen Städten scheinen sich die Angebote in einigen Vierteln zu häufen, in anderen Stadtteilen gibt es kaum Wohnungen. Aber hat diese scheinbar zufällige Verteilung ein Muster?

Wissenschaftler der Middlesex University fanden heraus, dass die Häufungen nicht nur mit der Entfernung der Wohnung zur Innenstadt korrelieren. Stattdessen hängt die Verteilung unter anderem auch mit der Zahl der Kreativen im Viertel zusammen, schreiben die Forscher im Fachmagazin "EPJ Data Science".

Das Team um Giovanni Quattrone untersuchte die Verteilung von Airbnb-Wohnungen in acht US-Städten beziehungsweise Stadtteilen, und zwar in Austin, Los Angeles, Manhattan, New Orleans, Oakland, San Diego, San Francisco und Seattle. So wollten die Forscher herausfinden: Wie hängt die Anzahl von Airbnbs mit der Entfernung zur Innenstadt zusammen? Wie mit der Nähe zu touristischen Sehenswürdigkeiten, mit Hotels in der Umgebung? Und welche Bevölkerungsgruppen leben in den Vierteln mit vielen Airbnbs?

"In früheren Modellen wurde überschätzt, wie wichtig die Nähe zur Innenstadt ist", sagt Quattrone. "Wir haben herausgefunden, dass einige andere Faktoren genauso wichtig sind, vor allem, wie viele Gebildete und Kreative in einem Viertel wohnen." Die Forscher bezeichnen diese Gruppe als Bohème. Sie umfasst unkonventionelle, künstlerisch veranlagte Menschen.

Vorhersage von Airbnb-Häufungen

Die acht untersuchten Städte unterscheiden sich stark in ihren sozialen Strukturen. Das betrifft das durchschnittliche Einkommen, aber auch die angesiedelte Industrie und die ethnische Diversität. Trotzdem gilt für alle Städte, dass Airbnbs mit der Bohème-Dichte korrelieren. Ob mehr Kreative ihre Wohnungen auf Airbnb vermieten oder die Zahl der Angebote dort aufgrund großer Nachfrage erhöht ist, beantwortet die Studie aber nicht.

Als einziger Erklärfaktor reichen die Kreativen aber nicht aus. Wie nah ein Viertel an der Innenstadt liegt, beeinflusst die Airbnb-Dichte auch, zumindest in fünf der acht untersuchten Städte. In einzelnen Städten ist die Anzahl der Bushaltestellen ein Faktor für Airbnbs, und auch um Sehenswürdigkeiten herum werden mehr Airbnb-Wohnungen vermietet.

Aus den Ergebnissen entwickelten Quattrone und seine Kollegen ein Modell, mit dem sie vorhersagen, wo sich in beliebigen Städten Airbnb-Wohnungen häufen. Als Variablen wählten sie

die Entfernung zur Innenstadt,

Sehenswürdigkeiten,

Bohème-Dichte,

Bildung,

Einkommen,

Haushaltsvermögen,

Alter

und Bevölkerungsdichte.

Mit dem Modell gelang es den Forschern, mit einer recht hohen Genauigkeit zu berechnen, wie sich Airbnb-Wohnungen in den untersuchten Städten verteilen. Allerdings lässt sich mit diesem Modell nicht für die ganze Welt vorhersagen, wo es besonders viele Airbnbs gibt - die Ergebnisse sind nur auf Städte in den USA anwendbar.

Trotzdem erlaubt die Studie einen Einblick in die Entwicklung der Airbnb-Wohnungen in Städten. Und wer in Kürze dort einen Urlaub bucht, kann nun besonders nach Künstlervierteln Ausschau halten - und überprüfen, ob die These auch auf Städte außerhalb der USA zutrifft.