Aktion "Deutschland spricht" Reden hilft (tatsächlich!)

Zu den größten Misserfolgen der wissenschaftlichen Psychologie zählt die Tatsache, dass sie so oft Recht hat, ohne, dass es viele Leute mitbekommen. Es gibt eine Vielzahl von gut gesicherten Erkenntnissen, die, wenn man sie beherzigte, Gesellschaften wirklich weiterbringen würden. Unglücklicherweise dauert es gerade bei dieser Wissenschaft oft äußerst lang, bis ihre Erkenntnisse sich tatsächlich im gesellschaftlichen Diskurs oder gar in konkreten Maßnahmen niederschlagen.

Die Verfügbarkeitsheuristik und andere kognitive Verzerrungen, die Daniel Kahneman und Amos Tversky schon in den frühen Siebzigern beschrieben, formt den gesellschaftlichen Diskurs - aber dass das so ist, wissen die meisten Menschen bis heute nicht. Es zählt nicht zur Allgemeinbildung, dass häufige Berichterstattung über Kriminalität das Bedrohungsgefühl der Menschen erhöht, selbst, wenn die reale Bedrohung stetig abnimmt. Es ist heute möglich - und zwar auf einfache Weise - zu wissen, dass viele Menschen in einer unnötig furchteinflößenden Scheinwelt leben. Aber es weiß trotzdem kaum jemand.

Kennen Sie Gordon Allport? Nein? Aber Freud, stimmt's?

Ähnlich hilfreiche Erkenntnisse hat die Psychologie in vielen Bereichen zu bieten. Zum Beispiel, wenn es um die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht, das Großthema dieser Tage also.

Ich würde zum Beispiel fast wetten, dass Sie noch nie von Gordon Allport gehört haben - außer, Sie haben zufällig Psychologie studiert. Dabei hat Gordon Allport, gemeinsam mit diversen Kolleginnen und Kollegen, schon ab den frühen Fünfzigerjahren begonnen, die Frage zu untersuchen, wie Menschen möglichst vorurteilsfrei zusammenleben können. In der Sozialpsychologie ist Allport eine Berühmtheit. Nichtpsychologen aber denken beim Thema Psychologie noch immer eher an Freud, Jung und Adler.

Man muss, um die Brisanz von Allports 1954 erschienenem Buch "Die Natur des Vorurteils" (1954) zu verstehen, einen kurzen Blick in die Geschichte der Menschheit werfen. Man vergisst leicht, dass die meisten Bewohner dieses Planeten bis ins 19. Jahrhundert hinein über Tausende von Jahren in kleinen, überschaubaren, stabilen Gemeinschaften gelebt hatten. In Gemeinschaften, in denen fast alle den gleichen Beruf ausübten, jeder jeden kannte, und zwar lebenslang. In denen man Fremden höchstens in Gestalt durchreisender Händler und Gaukler - oder Krieger - begegnete.

Aus Gemeinschaft wird Gesellschaft

Mit der industriellen Revolution, dem Wachstum der Städte, neuen Transport- und Kommunikationstechnologien wurde diese ans Bauerndasein gewohnte Menschheit plötzlich mobil - und individuelle Lebensentwürfe wurden möglich. Plötzlich lebten überall Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen, das Dorfkollektiv als Kontrollinstanz und soziales Sicherheitsnetz fiel weg. Die Begegnung mit Fremden war nicht mehr Ausnahme, sondern Alltag. Aus Gemeinschaften wurden Gesellschaften, wie der Soziologe Ferdinand Tönnies das schon 1887 formuliert hat.

Innerhalb dieser Gesellschaften aber existieren weiterhin mehr oder weniger klar definierte Gruppen. Etwa, das war schon in den Dreißigern und Vierzigern ein beliebter Forschungsgegenstand in den USA, die Nachkommen schwarzer Sklaven und die Nachkommen weißer europäischer Einwanderer. Zwischen solchen Gruppen können gesellschaftliche Konflikte enstehen, das war offensichtlich. Die Frage, die Sozialpsychologen seitdem zu beantworten versuchen ist: Wie kann man solche Konflikte abbauen?

Die Kontakthypothese

Allport war einer der Vertreter, der auf den ersten Blick scheinbar schlichten "Kontakthypothese": Vorurteile lassen sich abbauen, wenn man dem anderen begegnet. Allport formulierte die Annahme, dass Kontakte über Gruppengrenzen hinweg Vorurteile abbauen helfen können, wenn sie

tatsächlich die Möglichkeit eröffnen, Bekanntschaften zu schließen

es keine Statusunterschiede zwischen den sich Begegnenden gibt

die Begegnung Kooperation, ein gemeinsames Ziel beinhaltet

und wenn die Kontakte in einem unterstützenden Klima stattfinden, das die Begegnung an sich mit einer positiven Bewertung versieht.

Es gibt eine gewaltige Zahl von empirischen Befunden, die zeigen, dass die Kontakthypothese in der Regel und im Grundsatz richtig ist. Beispielsweise zeigten zwei Forscher schon 1951, dass weiße Frauen, die in Gegenden wohnten, in denen auch schwarze Familien lebten, deutlich weniger negative Stereotype über Schwarzen hegten als Frauen aus Wohngegenden mit strikter Rassentrennung.

Später zeigte sich sogar, dass nicht alle von Allports Bedingungen unbedingt erfüllt sein müssen, damit Kontakt zwischen Gruppen positive Effekte hat. Alle vier sind aber hilfreich.

In Deutschland ist heute bekanntlich zu beobachten, dass negative Einstellungen gegenüber Zuwanderern besonders dort ausgeprägt sind, wo in Wahrheit wenige Migranten leben.

Andere Studien haben gezeigt, dass auch die Begegnung mit einer einzigen Vertreterin einer bis dahin feindselig betrachteten Gruppe Vorurteile abbauen helfen kann - wenn diese Vertreterin als typisch für diese Gruppe betrachtet wird. Vor diesem Hintergrund ist das, was heute in Deutschland passiert, nämlich Gespräche zwischen bislang Fremden, die sehr unterschiedliche politische Ansichten vertreten, ein wichtiger, ein guter Schritt in die richtige Richtung.

Bei der Aktion "Deutschland spricht!" sind, wenn man genau hinsieht, sogar alle vier Allport'schen Bedingungen erfüllt, wenn nichts schiefgeht. Schließlich haben sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer freiwillig und in hoffentlich konstruktiver Absicht zu der Aktion angemeldet. Alle wollen, dass etwas besser wird, eine großartige Voraussetzung. In diesem Sinne wünsche ich gute Gespräche: Reden hilft!