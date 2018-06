Antarktis-Gewächshaus Reiche Ernte im Garten "Eden-ISS"

Seit einiger Zeit gibt es Tomaten und Gurken auch in der Polarnacht. Denn in der eisigen Einöde der Antarktis sprießt Gemüse in einem speziellen Gewächshaus des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Mit dem Pflanzenexperiment "Eden ISS" soll der Speiseplan der Wissenschaftler auf der deutschen Polarforschungsstation Neumayer III aufgewertet werden. Gleichzeitig werden auch Erkenntnisse für künftige Missionen zum Mond und Mars gewonnen. Denkbar wäre auch, solche Gewächshäuser für den Anbau von Gemüse in unwirtlichen Regionen wie Wüsten zu nutzen. Wie das DLR nun mitteilte, fielen die ersten Ernten sogar üppiger aus als gedacht. Dutzende Kilogramm frisches Gemüse konnte Raumfahrtingenieur Paul Zabel züchten.

In dem Gewächshaus gedeihen die Pflanzen auf einer Anbaufläche von 13 Quadratmetern ohne Erde, Tageslicht und Pestizide. Alle paar Minuten werden die Wurzeln computergesteuert mit einer Nährstofflösung besprüht. Luft und Wasser bilden einen geschlossenen Kreislauf. Im Februar hatte Zabel die ersten Pflanzen ausgesät.

Insgesamt konnte Zabel 39 Kilogramm Salat, 35 Kilo Gurken, 17 Kilo Tomaten, sieben Kilo Kohlrabi und vier Kilo Radieschen ernten. "Wir haben Gemüse in Hülle und Fülle", sagte Projektleiter Daniel Schubert. "Das hat unsere Vorstellungen bei weitem übertroffen." Besonders gut würden die Gurken gedeihen. Schwieriger sei es mit Paprika und Erdbeeren - die seien sind anspruchsvoller in der Pflege.

Eine Herausforderung sind die Extreme in der Antarktis: Zurzeit herrscht Polarnacht mit Temperaturen von bis zu minus 45 Grad, was auch ein Härtetest für die Technik ist. Zabel hatte schon mit verschiedenen Ausfällen zu kämpfen. Im Juni hinderte ihn ein Sturm drei Tage lang daran, die 400 Meter von der Forschungsstation durch den Schnee zum Gewächshaus zu stapfen.

In der Zeit musste das Kontrollzentrum in Bremen die Systeme im Gewächshaus steuern. Dadurch habe das Team viel lernen können, meinte Zabel: "Ein zukünftiges Gewächshaus auf einem anderen Planeten soll auch durchgehend in Betrieb sein."

Im antarktischen Winter sind die Forscher der Neumayer-Station von der Außenwelt abgeschnitten und müssen normalerweise monatelang von Vorräten leben. Das Gemüse und die Kräuter aus dem Gewächshaus seien eine echte Bereicherung, die die Forscher nicht mehr missen möchten, sagte Stationsleiter Bernhard Gropp. Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres.