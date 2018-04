Experiment am Cern Antimaterie entpuppt sich als ziemlich normal

Physiker lieben es übersichtlich. Wenn es darum geht, die Eigenschaften der Atome zu verstehen, schauen sie zunächst auf das einfachste und häufigste Element im gesamten Kosmos: Wasserstoff.

Verglichen mit jedem anderen Element im Periodensystem ist es geradezu lächerlich simpel. Sein Atomkern enthält nur ein Elementarteilchen, nämlich das elektrisch positiv geladene Proton. In einigem Abstand wird es vom negativen Elektron umschwirrt.

Die Grundzüge dieser Vorstellung sind über hundert Jahre alt und gehen auf den dänischen Nobelpreisträger Niels Bohr (1885 - 1962) zurück. Das Neue an der damaligen Idee war, dass Elektronen nur ganz bestimmte Energiewerte annehmen. Wenn Elektronen zwischen diesen Niveaus springen, wird die Energiedifferenz entweder aufgenommen oder abgestrahlt, beispielsweise als Licht.

Seltener Antiwasserstoff

So weit die graue Schulbuchphysik. Doch selbst das einfachste Atom kann wissenschaftlich geadelt werden, wenn man es aus Antimaterie konstruiert. Und genau dies haben Wissenschaftler am Forschungszentrum Cern getan. Schließlich konnten sie den Antiwasserstoff mit bislang unerreichter Genauigkeit vermessen, wie sie in der aktuellen "Nature"-Ausgabe berichten.

Der in Genf hergestellte Antiwasserstoff dürfte wohl zu den seltensten Substanzen überhaupt gehören. Denn Antimaterie ist im Kosmos praktisch nicht vorhanden.

Im Vergleich zur Materie ist die Antimaterie elektrisch gegensätzlich geladen, sie bildet quasi eine spiegelbildliche Form der Materie. Das Antielektron, meist Positron genannt, ist also positiv, es wurde 1932 in der kosmischen Strahlung entdeckt.

Quelle Teilchenbeschleuniger

Das Antiproton wiederum ist negativ, seine Entdeckung gelang 1955 an einem kalifornischen Teilchenbeschleuniger. Abgesehen von der Ladung sind die Partikel und ihre Spiegel-Zwillinge identisch. Doch was ist mit den Eigenschaften der Atome und der Antiatome? Zeigen auch sie identisches Verhalten? Das wollten die Cern-Forscher herausfinden.

Wie in einem Baukasten fügte das Team der internationalen Alpha-Kollaboration ("Antihydrogen laser physics apparatus") den Antiwasserstoff zusammen: Die Antiprotonen stellt ein Speicherring bereit , dessen Umfang für Cern-Verhältnisse, wo der größten Ring im Umfang über 26 Kilometer misst, mit 188 Metern fast winzig ausfällt.

Die Positronen stammen aus dem Zerfall von radioaktivem Natrium. "Antiprotonen und Positronen sind geladene Partikel und können deshalb leicht bewegt und eingefangen werden", erklärt Jeffrey Hangst von der Universität im dänischen Aarhus. Beide Komponenten wurden dann in Kontakt gebracht. "Wenn man sie kombiniert, erhält man elektrisch neutralen Antiwasserstoff - und der ist viel schwieriger zu einzufangen", so der Alpha-Chef.

Antiatome in der Falle

In einer speziell konstruierten magnetischen Falle nutzten die Forscher den Effekt, dass Antiwasserstoff etwas magnetisch ist. So konnten sie einige wenige der Antiwasserstoffatome einfangen. "Der überwiegende Rest berührte den inneren Rand des Experiments, wo er annihilierte." Damit meint Hangst die Paarvernichtung, bei der Materie und Antimaterie zu zwei Gammaquanten zerstrahlen.

Trotzdem konnten die Forscher im Verlauf von zehn Wochen rund 15.000 Antiatome studieren - genug für präzise spektroskopische Experimente, bei denen der Antiwasserstoff mit ultraviolettem Laserlicht bestrahlt wurde. Das bewirkte, dass die Positronen vom niedrigsten zum nächst höheren Energieniveau hüpften - genau wie die Elektronen bei normalem Wasserstoff.

Die Energieniveaus von Wasserstoffatomen sind seit langem mit höchster Präzision vermessen und perfekt im Einklang mit der modernen Atomtheorie. Wie steht es nun um die Niveaus von Antiwasserstoff? Es zeigte sich, dass sie nicht nur die gleichen Werte haben, sondern das Licht, das beim Sprung der Positronen absorbiert wird, das gleiche Frequenzprofil hat wie beim Wasserstoff.

Wo ist die Antimaterie im Kosmos?

Die Genauigkeit der aktuellen Experimente sei hundertmal besser als bei vergleichbaren Messungen nur ein Jahr zuvor, schreiben die Forscher. Hangst: "Wir arbeiten seit 30 Jahren daran diese Präzision zu erreichen."

Offenbar macht es keinen Unterschied, ob man Elektronen im Wasserstoff oder Positronen im Antiwasserstoff zu Sprüngen animiert. Oder der Unterschied ist immer noch zu klein für die Messgenauigkeit. Hangst ist optimistisch die Präzision der Alpha-Messungen weiter zu verbessern.

Falls die Forscher doch noch Unterschiede zwischen Wasserstoff und seinem Antipendant aufspüren, würden sie das Standard-Modell der Teilchenphysik erschüttern - das sogenannte CPT-Theorem wäre dann verletzt. Dieses besagt nämlich unter anderem, dass alle Vorgänge mit normaler Materie in gleicher Weise mit Antimaterie möglich sind.

Tatsächlich hoffen viele Kosmologen auf den Nachweis einer solchen CPT-Verletzung. Womöglich wäre das dann auch eine Erklärung dafür, warum nach dem Urknall so viel Materie zurückblieb - jedoch kaum Antimaterie.