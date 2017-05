Ausgrabungen in Ägypten Mindestens 17 Mumien entdeckt

Bei Grabungen in Mittelägypten sind mindestens 17 Mumien gefunden worden. Die präparierten Leichname wurden in freigelegten Katakomben in acht Meter Tiefe in der Provinz Minja entdeckt, die meisten seien vollständig erhalten, wie das ägyptische Antiken-Ministerium am Samstag mitteilte.

Der Grabungsleiter Salah al-Chuli sagte bei einer Pressekonferenz, dass die Archäologen in der Region Tuna al-Gabal, südlich der Hauptstadt Kairo, auf die Körper gestoßen seien. Laut dem Professor der Universität von Kairo könnten sich bis zu 32 Mumien in der Grabkammer befinden. Darunter auch Leichname von Frauen, Kindern und Säuglingen.

Die Grabkammer wurde letztes Jahr per Radar von einer Gruppe von Studenten der Universität von Kairo entdeckt. Die Archäologen fanden Sarkophage aus Kalkstein und Lehm, Tiersärge und Papyrusrollen mit volkstümlichen Schriften.

Mehr Mumien, mehr Touristen

Das Alter der Mumien wurde noch nicht bestimmt. Mohamed Hamza, Dekan der archäologischen Fakultät der Universität, vermutet aber, dass sie aus Ägyptens griechisch-römischer Zeit stammen, die auf die Eroberung durch Alexander den Großen 332 vor Christus folgte.

Die ägyptischen Behörden haben in den vergangenen Jahren eine Reihe ehrgeiziger archäologischer Projekte angestoßen - in der Hoffnung, neue Entdeckungen könnten mehr Touristen anlocken. Unter anderem suchten sie im Grab von Tutanchamun nach einer geheimen Kammer, in der die Mumie seiner Stiefmutter Nofretete vermutet wurde.

Erst Anfang Mai hatten Archäologen nahe Luxor erstmals die Reste eines symbolischen Grab-Gartens, einer Anlage mit rechteckigen bepflanzten Feldern, aus der Zeit der Pharaonen entdeckt. Der kleine Garten wurde in der Nekropole Dra Abul el-Naga entdeckt. Mitte April fanden Experten in einem gut erhaltenen Grab aus der Zeit der Pharaonen acht Mumien, farbenprächtige Holzsarkophage sowie rund eintausend Tonfigürchen als Grabbeigabe. Die Totenstadt in Oberägypten wurde seit etwa 2200 vor Christus zur Bestattung von Verstorbenen genutzt.