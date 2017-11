Auto, Hund, Ball Was Babys mit sechs Monaten schon verstehen

So ein kleiner Mensch ist ein großes Wunder: Kaum geboren, beobachtet das Baby aufmerksam, was um es herum passiert. Sprechen kann es noch lange nicht, aber es verfügt bereits über verblüffende Fähigkeiten, wie Psychologen in raffiniert konzipierten Experimenten herausgefunden haben. Um zu erfahren, was im Kopf der Kleinen vorgeht, messen Forscher zum Beispiel, wie lange Babys Objekte anstarren oder wie intensiv sie an einem Schnuller nuckeln.

Wissenschaftler aus den USA haben nun untersucht, wie gut Babys gesprochene Wörter Bildern zuordnen können. Die Versuche mit 51 Kindern im Alter von sechs Monaten zeigten deren eindrucksvolle Fähigkeiten. Den Babys wurde ein Begriff vorgesprochen, zum Beispiel Auto. Parallel dazu zeigte ein Monitor diesen Begriff als Bild und das Bild eines anderen Objekts. Die Bewegung der Augen der Kinder wurde getrackt, um zu erfassen, welches der beiden Bilder sie anschauen.

Wie der Wortschatz organisiert ist

Dabei zeigte sich: Je unterschiedlicher die zwei gezeigten Objekte waren, etwa Saft und Auto im Vergleich zu Kinderwagen und Auto, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass die Babys das Objekt anvisierten, das ihnen vorgesprochen worden war. Gezeigte Bildpaare waren zum Beispiel Flasche-Löffel, Mund-Ball, Hand-Fuß und Mund-Nase.

"Auch, wenn es nicht viele offenkundige Hinweise auf Sprachwissen gibt, entwickelt sich die Sprache rasant", sagte Elika Bergelson von der Duke University in Durham. Die Babys hätten womöglich noch nicht das umfassende Verständnis eines Wortes wie ein Erwachsener. "Aber sie scheinen zu erkennen, wenn ein Objekt der Bedeutung eines Worts ähnlicher ist als ein anderes Objekt." Über ihre Studie berichten Bergelson und ihr Kollege Richard Aslin im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Stift oder Löwe?

Die Forscher hatten zusätzlich auch das familiäre Umfeld der Babys beobachtet, um herauszufinden, ob die Fähigkeiten der Kinder mit der Präsenz von Sprache in Zusammenhang stehen. Kameras und Audiorecorder zeichneten dafür das Geschehen in den Wohnungen der Eltern auf. Und tatsächlich zeigte sich auch hier ein Zusammenhang: Je länger Eltern mit ihren Babys sprachen, umso besser schnitten die Säuglinge bei den Experimenten im Labor ab.

Laut Bergelson kommt es dabei wohl auch darauf an, dass von den Eltern genannte Wörter tatsächlich als Objekte im Alltag auftauchen. Wenn man einen Stift hochhalte und dabei sage "Hier ist mein Lieblingsstift", lerne das Kind womöglich mehr als wenn es höre: "Morgen schauen wir uns den Löwen im Zoo an."

Sandra Waxman von der Northwestern University, die nicht an der Studie beteiligt war, warnte vor voreiligen Schlüssen. Die Untersuchung könne zwar dabei helfen, besser zu verstehen, wie der anfängliche Wortschatz organisiert sei. Die Studie liefere jedoch keine Hinweise darauf, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen sollten, um den Spracherwerb zu verbessern. Dazu seien weitere Untersuchungen nötig.