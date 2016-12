Mediale Erregungszyklen Politik der Hysterie

Früher verlief der Nachrichtenzyklus bei überraschenden, extremen Ereignissen so: Das Ereignis geschah. Dann berichteten Medien darüber, als Erstes in der Regel Radio und Fernsehen, mit einem Tag Verzögerung die gedruckten Zeitungen.

Dann ermittelten die zuständigen Behörden oder Institutionen, was eigentlich genau passiert war und warum. Dann wurden Reaktionen eingeholt und veröffentlicht, politische Forderungen formuliert, es wurde versucht, politisches Kapital aus dem Ereignis zu schlagen.

Manche der Vorschläge wurden später vielleicht sogar umgesetzt, ob sinnvoll oder nicht. Nehmen wir als Beispiel einmal das 2006 eingeführte Verbot von Flüssigkeiten im Handgepäck bei Flugreisen.

Dieses "Früher" ist noch gar nicht so lange her, vielleicht zehn oder fünfzehn Jahre. Selbst bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 lief der Zyklus noch in etwa so ab, begleitet natürlich von den permanenten Dauersendungen der großen Nachrichtenkanäle und fortlaufender Berichterstattung in den jungen Onlinemedien.

Bei den Terroranschlägen in London im Jahr 2005 hatte sich schon etwas verändert: Die ersten Bilder aus dem U-Bahn-Tunnel, durch den Überlebende der Bombenanschläge ins Freie gelangten, erreichten die Öffentlichkeit über Flickr, eine, wie man heute sagen würde, Social-Media-Plattform. Aber ansonsten war der alte Zyklus noch weitgehend intakt.

Die gefühlte Wahrheit schert sich einen Dreck um die Fakten

Als am Montagabend in Berlin ein Lkw durch einen Weihnachtsmarkt raste und dabei Menschen tötete und weitere verletzte, war der Verlauf ein anderer. Der Zyklus Ereignis-Ermittlung-Einordnung-Reaktion-Forderung funktioniert schon längst nicht mehr. Jetzt wird gefordert, reagiert, politisch ausgeschlachtet, bevor überhaupt klar ist, was eigentlich genau passiert ist. Dem Niveau der Debatte ist das, was kaum überrascht, wenig zuträglich.

Ganz vorn dabei sind natürlich die Berufsprovokateure von der AfD, allen voran der keiner Geschmacklosigkeit abholde Markus Pretzell mit seinem "Merkels Tote!"-Tweet. Der erklärten Strategie folgend, dass man sich zum scheinbaren Opfer macht, indem man Dinge sagt, über die sich Menschen mit einem Rest von Anstand zu Recht aufregen.

Falsch oder richtig - egal, Hauptsache, laut und schnell

Nach dem gleichen Prinzip gingen AfD-Politiker übrigens auch schon beim Amoklauf von München vor, auch damals wurde lauthals "Terror!" und "Grenzen dicht!" ins Netz gebrüllt. Dass das in diesem Fall nichts mit der Realität zu tun hatte, hat der Partei augenscheinlich nicht geschadet.

Das ist das Perfide an der Provokationsstrategie von rechts - wenn die Prämissen der vorschnellen Schreihälse sich als falsch erweisen, hat das kaum Konsequenzen, auch der dümmste Tweet versendet sich. Wenn sie sich als richtig erweisen, scheint das in den Augen der eigenen Fans rückwirkend auch jede noch so widerwärtige Äußerung zu rechtfertigen. Die gefühlte Wahrheit schert sich einen Dreck um die Fakten.

Ob dieser Mechanismus auch andere Voreilige wie Stefan Aust oder Horst Seehofer schützt, muss sich dagegen noch erweisen. In jedem Fall zeigen solche Beispiele, dass die gute Tradition, erst einmal abzuwarten, bis klar ist, was eigentlich passiert ist, bevor man kommentiert und fordert, im Zeitalter der unmittelbaren Publizierbarkeit dank sozialer Medien vielen nichts mehr gilt. Es geht offenkundig nur noch darum, möglichst schnell emotionale Punkte zu machen, losgelöst von den Tatsachen. Wer zuerst schreit, gewinnt.

Warum wird ein Pakistani am 16.2.16 in Deutschland als Flüchtling aufgenommen? Werden Muslime dort verfolgt? — Stefan Aust (@stefanaust) 20. Dezember 2016

Wie aus dem psychologischen Wörterbuch

Das funktioniert natürlich auch auf dem Umweg über die traditionellen Medien. Etwa, wenn ein Landes-Innenminister vom "Kriegszustand" schwadroniert, nur um den Begriff kurz darauf wieder zurückzunehmen.

Die folgenden Begriffe passen auf derartiges Verhalten erstaunlich gut: "Emotionale Labilität, starke Affekterregbarkeit bei geringer Nachhaltigkeit der Gefühle", "egozentrische Einstellung, Geltungssucht", "theatralisches Gebaren".

Sie stammen aus einer alten Ausgabe von Dorschs Psychologischem Wörterbuch, aus dem Eintrag zum Thema "hysterischer Charakter". Hysterie als diagnostische Kategorie ist in der Fachwelt außer Mode gekommen - als politischer Kommunikationsmodus erlebt sie augenscheinlich gerade eine Renaissance.

Zur Erinnerung: Die IS-Terrorstrategen haben zwei erklärte Ziele: Hysterie zu erzeugen und einen Keil zwischen die Muslime Europas und den Rest der Bevölkerung zu treiben. Das kann man in ihrem eigenen Magazin nachlesen.

Demonstrativ hysterisches Verhalten und pauschal antimuslimische Äußerungen scheinen als Reaktion auf Terroranschläge in bestimmten Kreisen trotzdem zum guten Ton zu gehören. Genauso, wie der IS sich das wünscht. Von der AfD erwartet man nichts anderes, aber alle anderen sollten sich vielleicht doch überlegen, ob sie sich wirklich zum Handlanger der Terrorpropaganda machen wollen.

Den alten Nachrichtenzyklus, in dem auf die Fakten gewartet wurde, bevor man reagierte, bekommen wir nicht zurück. Aber zumindest Kommunikationsprofis wie Politiker und Journalisten sollten sich dringend darauf besinnen, dass Hysterie bislang in keinem Beruf als herausragendes Qualifikationsmerkmal galt. Wenn tatsächlich der gewinnt, der zuerst schreit, verlieren wir am Ende alle.