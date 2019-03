Rätsel der Woche Ein blaues Wunder

Das Rätsel aus der letzten Woche, das Kryptogramm, fanden die meisten Leser sehr leicht. Beim Problem dieser Woche dürfte das etwas anders sein. Es fällt in den Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung und hat seine Tücken. Geben Sie nicht zu schnell auf!

Hier kommt die Aufgabe: Antonia hat sich ein Glücksspiel mit blauen und weißen Kugeln ausgedacht. In einer Schale liegen zwei Kugeln, eine ist weiß und eine ist blau. Antonia zieht zufällig, also ohne hinzuschauen, eine Kugel aus der Schale.

Sie betrachtet deren Farbe und legt die gezogene Kugel zusammen mit einer weiteren, gleichfarbigen Kugel zurück in die Schale. Diese Schritte wiederholt sie immer wieder. Mit jedem Zug kommt so eine zusätzliche Kugel hinein. Sie macht das genau 100 Mal, sodass am Ende 102 Kugeln in der Schale liegen.

Antonia mag Blau und offenbar hat sie großes Glück gehabt. Denn in der Schale liegen 100 blaue und nur zwei weiße Kugeln. Sie hat also nur ein einziges Mal eine weiße Kugel gezogen.

Wann war das? Während der ersten 50 Züge oder während der zweiten 50? Was hat die höhere Wahrscheinlichkeit?