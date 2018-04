Bodensee Taucher bergen mehr als 3000 Jahre altes Boot

Es war ein Zufallsfund, den Schnorchler Christoph Schmid vor rund drei Jahren gemacht hat. Er war nahe der Eschbach-Mündung bei seinem Heimatort Wasserburg im Bodensee unterwegs, rund 170 Meter vom Strand entfernt. Auf dem Grund bemerkte er damals einen eigenartigen, länglichen Gegenstand, bedeckt von einer nur dünnen Schlammschicht.

Mittlerweile ist klar: Was der Mann dort vor sich sah, ist Bayerns ältestes bekanntes Wasserfahrzeug, ein mehr als 3000 Jahre alter Einbaum. Wahrscheinlich hatte er vergleichsweise kurze Zeit an der Fundstelle gelegen und war vom Wasser dorthin gespült worden.

Am Donnerstag wurde der fast sieben Meter lange Einbaum nun geborgen. In einer Pressemitteilung berichtet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, das Uralt-Boot sei aus Eichenholz gefertigt, aus der Hälfte eines mindestens 1,20 Meter starken Baumes. Während das Heck nahezu vollständig erhalten sei, weise der Bug größere Schäden durch Erosion auf. Er sei teilweise ausgebrochen. Die Bordwände seien nur noch wenige Zentimeter hoch zu sehen.

Taucher der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie hatten den seltenen Fund in sechs Tauchgängen dokumentiert. Dabei hatten sie auch Proben für die Datierung des Einbaums entnommen. Bei der Holzaltersbestimmung kamen die Experten des Landesamtes zum Ergebnis, dass das Holz des Baumes wohl um das Jahr 1130 vor Christus gefällt wurde.

Richtiges Konservieren ist wichtig

Die Archäologische Staatssammlung soll den geborgenen Einbaum nun konservieren. Wie wichtig das ist, beweist ein Fall aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort waren in den Nullerjahren mehrere, bis zu 7000 Jahre alte Einbäume in einem archäologischen Depot verrottet.

Solche Funde müssen zunächst feucht gelagert werden. Anschließend wird in einem Spezialverfahren das Wasser in den Poren des Holzes durch Kunstharz ersetzt. Erst dieses sorgt für dauerhafte Stabilität. In Mecklenburg-Vorpommern war das unterblieben. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen die zuständigen Archäologen wurden eingestellt - weil die Vorfälle zu diesem Zeitpunkt bereits zu lange zurücklagen.

Aber noch einmal zurück zum Bodensee: Das Gewässer hat Archäologen schon viel Freude bereitet. So sind die Überreste von mehr als 70 Pfahldörfern bekannt, die Jäger und Fischer der Stein- und Bronzezeit dort errichtet hatten. Die ungewöhnlichen Bauten gehören mittlerweile zum Welterbe der Unesco.

Die Menschen der Region hatten etwa 4000 vor Christus begonnen, die quasi über dem Wasser schwebenden Pfahlbauten zu errichten - und rund 3000 Jahre lang an dem Konzept festgehalten. Warum das passierte, ist nicht ganz klar. Neben einem steigenden Wasserspiegel könnte auch die Invasion feindlicher Krieger eine Rolle gespielt haben.