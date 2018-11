Borneo Forscher finden ältestes Tierbild der Menschheit

Ost-Kalimatan auf der Insel Borneo gehört nicht gerade zu den Regionen der Erde, in denen Archäologen es leicht haben. Die Provinz in Indonesien ist von weiten Regenwäldern überzogen - wer hier graben will, der muss beschwerliche Wanderungen durch den Urwald in Kauf nehmen.

Doch die Mühe lohnt sich: Bekannt ist die Region für zahlreiche Höhlen. In ihnen finden sich Tausende vorgeschichtliche Zeichnungen und Farbrückstände - ein Wunderland für Paläoanthropologen. In zwei Forschungsreisen hat ein Team aus australischen und indonesischen Wissenschaftlern die Felszeichnungen nun analysiert und datiert.

Nach ihrer Studie, die sie im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht haben, sind einige der Zeichnungen älter als bisher gedacht. Bilder aus der Lubang-Jeriji-Saléh-Höhle seien mindestens 40.000 Jahre alt. Es handele sich dabei um die ältesten, bisher bekannten Felsbilder der Welt, schreibt Erstautor Maxime Aubert von der Griffith University in Gold Coast, Australien. Die Untersuchung wurde in vier verschiedenen Höhlen in der hügeligen Region durchgeführt.

Erst seit den Neunzigerjahren stehen die Fundplätze verstärkt im Fokus der Wissenschaft. Entdeckt wurden etwa Abbildungen von Tieren oder auch die Abdrücke von menschlichen Händen. "Das älteste Höhlenkunstbild, das wir datiert haben, ist ein großes, orangefarbenes Gemälde eines Tieres. Wir können es nicht genau identifizieren, vielleicht handelt es sich um eine wilde Rinderart", so Aubert. Das Bild sei mindestens 40.000 Jahre alt. Und damit das älteste bekannte figurative Kunstwerk überhaupt.

Die Forscher fanden jedoch noch ältere Spuren: Ein Handabdruck, bei dem der Zeichner seine Hand offenbar an die Felswand gedrückt hat und sie mit Farbe ummalte, könnte bis zu 51.800 Jahre alt sein.

Die Wissenschaftler konnten die Kunst in den Höhlen in verschiedene Epochen einteilen. Die erste Phase ist zwischen 52.000 und 40.000 Jahre alt. Eine Veränderung des Stils ist dann vor ungefähr 20.000 Jahren erkennbar - nun verwendeten die frühen Künstler Maulbeerfarben. In einer weiteren, jüngeren Phase haben sich zudem die Motive verändert. Nicht mehr Tiere, sondern der Mensch und seine Aktivitäten erregten nun das Interesse der Höhlenmaler. Ein Bild zeigt etwa ein Boot mit einigen Personen an Bord. Nun hatte sich die Farbe erneut verändert - es wurde in Schwarz gemalt.

Künstler unbekannt

Für die Studie analysiert wurden Kalkablagerungen, die sich über die Farbpigmente auf der Höhlenwand gelegt hatten. Dafür nutzten die Forscher die Uran-Thorium-Methode. Sie macht sich den radioaktiven Zerfall von Uran-Isotopen zunutze, dabei entsteht mit der Zeit Thorium. Die Uranverbindungen lösen sich dann - das Thorium dagegen bleibt in den Ablagerungen zurück.

Wer die frühen Künstler in den Höhlen von Ost-Kalimatan waren, ist bisher nicht geklärt. Doch ihre Hinterlassenschaften sind nicht die einzigen Funde in der Region. Auf der Nachbarinsel Sulawesi waren vor einigen Jahren ähnlich alte Zeichnungen von Händen und Tieren entdeckt worden - auch diesen Fund hatte Aubert datiert.

"Zwei frühe Höhlenkunstregionen zur gleichen Zeit"

Schon diese Ergebnisse zeigten, dass sich Höhlenmalereien nicht nur in Südwesteuropa entwickelt hatten. Ein weiterer Hinweis für eine multiregionale Entwicklungstheorie, die sich zunehmend in der Paläoanthropologie durchsetzt. Dabei gehen Forscher davon aus, dass sich die Menschheit nicht nur von einem einzigen Gebiet aus entwickelt hat, sondern parallel in mehreren Regionen.

"Offenbar sind zwei frühe Höhlenkunstregionen zur gleichen Zeit entstanden: eine in Europa und eine im heutigen Indonesien am anderen Ende der Eiszeitwelt", sagt Adam Brumm, der ebenfalls an der Studie mitgewirkt hat.

Die Abbildungen in der nordspanischen Höhle El Castillo galten lange als die ältesten Tierzeichnungen. Zu weiteren sehr frühen künstlerischen Darstellungen gehören etwa Figuren aus Mammutelfenbein - berühmt ist die zwischen 35.000 und 40.000 Jahre alte Venus vom Hohlefels, die in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb entdeckt wurde.

Als Nachweis für die ältesten künstlerischen Spuren überhaupt taugen die Analysen aber nicht: Erst kürzlich hatten Forscher Farbspuren auf einem Stein analysiert, der in einer Höhle in Südafrika gefunden worden war. Es handelte sich allerdings nicht um komplexe Bilder wie nun auf Borneo. Das in Afrika entdeckte Muster, das ein wenig dem Hashtag-Zeichen ähnelt, ist mindestens 73.000 Jahre alt.