Lerntraining So futtern Sie sich clever

Sich intelligent und schlau futtern? Von sogenanntem "Brainfood" - also Nahrungsmitteln, die das Hirn optimal versorgen und somit dessen Leistungsfähigkeit gewährleisten - sollte man sich nicht zu viel versprechen. Die richtige Ernährung macht uns nicht intelligenter. Dennoch gibt es einen Speiseplan, der zumindest eine passende Grundlage dafür schafft, dass wir uns gut konzentrieren können und im Alltag lernfähig sind. In dieser Woche bekommen Sie eine Liste mit Lebensmitteln, die auf Ihrem cleveren Speisenplan stehen sollten:

Wasser, Wasser, Wasser

Vollkornbrot und Müsli

Eier

Bananen, Äpfel, Birnen

Avocado, Brokkoli, Spinat

Fisch und Sushi

Öle wie Rapsöl und Olivenöl

Sojaprodukte

Nüsse, Mandeln

Leinsamen, Chiasamen

Joghurt





Suchen Sie sich aus der Liste nun mindestens vier Lebensmittel aus, die auf die nächste Einkaufsliste kommen und die Sie auch zu sich nehmen. Und: Denken Sie auf jeden Fall an die Flüssigkeitszufuhr. Um die 1,5 Liter Wasser sollten wir trinken, um bei der geistigen Arbeit fit zu sein. Trinkfaule müssen nicht der reinen Lehre folgen, dürfen also etwa schummeln und mit Kaffee, Saftschorle, Suppe etc. die nötige Flüssigkeit ansammeln.

Reflektieren Sie nach dieser Woche, wie sehr sich Ihre Konzentrationsfähigkeit verändert hat. Haben Sie eine Verbesserung gemerkt? Ober haben Sie sich ohnehin schon gut ernährt? Dann ist diese Woche eine Bestätigung dafür, dass Sie in Punkto Ernährung bereits gut für Ihre Lernfähigkeit sorgen.

