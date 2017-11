Satellitenbild der Woche So sieht Chinas Wirtschaftswunder von oben aus

Nach den USA ist China die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Erde. Im Jahr 2017 liegt das Bruttoinlandsprodukt der Volksrepublik bei geschätzt rund 11,8 Billionen Dollar. Und jedes Jahr wächst die Wirtschaft um knapp sieben Prozent.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich China rasant gewandelt - nicht nur in Bezug auf Wirtschaft und Gesellschaft. Sondern auch ganz praktisch in seinem Erscheinungsbild. Das betrifft längst nicht nur die großen Metropolen wie Shanghai oder Chongqing, sondern tatsächlich das ganze Land. Was das bedeutet, macht dieses Bild schlaglichtartig deutlich.

Die Echtfarb-Aufnahme stammt vom "Operational Land Imager" auf dem US-Satelliten "Landsat 8". Entstanden ist sie am 8. September dieses Jahres, veröffentlicht wurde sie vor wenigen Tagen.

Es ist nur gute 30 Jahre her, da gab es im abgebildeten Teil der Shandong-Halbinsel im Osten der gleichnamigen chinesischen Provinz vor allem eines: unberührte Natur. Große Wattgebiete waren Heimat für Wildvögel. Doch das Bild hat sich dramatisch geändert: Der Mensch hat die Landschaft in der Präfektur Binzhou längst nach seinen Vorstellungen geformt.

"Der Mann, der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz sondern eine Windmühle bauen", so lautet eine der zahlreichen Weisheiten von Mao Zedong.

Und gebaut haben sie so einiges, auch auf der Shandong-Halbinsel: Riesige Wasserbecken für Fischzucht in Aquakulturen sind entstanden. Ganz in der Nähe gibt es speziell abgeteilte Flächen, in denen Wasser aus dem Golf von Bohai zur Salzgewinnung verdunstet. Und zahllose Pumpen zur Ölförderung stehen in den Feldern.

Diese Pumpen zapfen die Vorkommen im riesigen Shengli-Ölfeld an, dem zweitwichtigsten Fördergebiet Chinas. Eine große Erdölraffinerie verarbeitet den Rohstoff gleich vor Ort weiter. In der Nachbarschaft haben sich zahlreiche Industriebetriebe angesiedelt.

Dass Chinas Wachstum weitergeht, ist inzwischen wichtig für die gesamte Weltwirtschaft. Dass es nicht dauerhaft auf fossilen Brennstoffen basiert - das ist wichtig fürs Weltklima. China hat versprochen, grüne Energieerzeugung massiv auszubauen. Wer weiß also schon, wie die Landschaft auf der Shandong-Halbinsel in weiteren 30 Jahren aussehen wird .