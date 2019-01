Schätzung für 2018 CO2-Ausstoß der USA soll deutlich gestiegen sein

CO2-Emissionen pro Kopf

Ausstoß pro Person in Tonnen durch Nutzung fossiler Brennstoffe.

CO2-Emissionen pro Kopf: Ausstoß pro Person in Tonnen durch Verbrennung Staat/Region 1971 '75 '80 '85 '90 '95 2000 '05 '10 '15 2016 1 Chile 2,16 1,64 1,92 1,62 2,23 2,58 3,16 3,34 4,01 4,5 4,67 2 Kanada 15,49 16,3 17,22 15,24 15,15 15,32 16,82 16,75 15,57 15,12 14,91 3 Mexiko 1,75 2,21 2,91 3,06 2,95 3,08 3,57 3,85 3,86 3,66 3,64 4 Vereinigte Staaten von Amerika 20,65 20,17 20,18 18,93 19,2 19,03 20,29 19,27 17,28 15,32 14,95 5 OECD-Staaten Amerika 16,2 15,74 15,71 14,55 14,57 14,46 15,5 14,86 13,45 12,07 11,8 6 Australien 10,86 12,85 13,96 13,84 15,03 15,66 17,36 18,18 17,42 15,72 16 7 Israel 4,52 4,75 4,86 5,74 7,04 8,09 8,7 8,45 8,98 7,69 7,46 8 Japan 7,15 7,6 7,44 7,16 8,39 8,86 8,87 9,11 8,62 9,07 9,04 9 Neuseeland 4,71 5,32 5,24 5,78 6,45 6,48 7,5 8,13 6,97 6,76 6,45 10 Südkorea 1,61 2,2 3,3 3,82 5,41 7,92 9,19 9,5 11,12 11,41 11,5 11 OECD-Staaten Asien und Ozeanien 6,21 6,8 7 6,94 8,25 9,21 9,72 10,05 10,11 10,27 10,29 12 Belgien 12,21 11,81 12,74 10,25 10,66 10,99 11,1 10,25 9,51 8,24 8,11 13 Dänemark 11,17 10,4 12,31 11,94 9,92 11,16 9,52 8,95 8,52 5,62 5,84 14 Deutschland 12,49 12,37 13,39 12,93 11,84 10,54 9,97 9,67 9,45 8,93 8,88 15 Estland 22,06 10,97 10,31 12,32 13,93 11,51 12,44 16 Finnland 8,64 9,38 11,48 9,85 10,8 10,91 10,55 10,47 11,56 7,74 8,28 17 Frankreich 8,07 7,85 8,25 6,21 5,94 5,78 5,99 5,89 5,25 4,39 4,38 18 Griechenland 2,81 3,73 4,64 5,43 6,81 7,24 8,14 8,66 7,5 5,97 5,85 19 Irland 7,27 6,66 7,61 7,47 8,59 9,06 10,76 10,67 8,67 7,62 7,87 20 Island 6,82 7,4 7,66 6,76 7,44 7,36 7,69 7,55 6,13 6,22 6,16 21 Italien 5,35 5,72 6,3 6,04 6,87 7,06 7,38 7,84 6,55 5,43 5,37 22 Lettland 7,05 3,58 2,89 3,39 3,86 3,46 3,47 23 Luxemburg 48,16 35,49 34,2 28,16 28,13 20,06 18,44 24,64 20,96 15,49 14,51 24 Niederlande 9,68 9,66 10,28 9,55 9,89 10,58 10,15 10,25 10,24 9,22 9,23 25 Norwegen 5,89 5,89 6,67 6,36 6,48 7,21 7,1 7,46 7,85 6,95 6,78 26 Österreich 6,48 6,53 7,2 6,96 7,33 7,49 7,72 9,04 8,17 7,24 7,2 27 Polen 8,76 9,96 11,69 11,35 9,07 8,71 7,57 7,76 7,98 7,35 7,63 28 Portugal 1,65 1,96 2,41 2,37 3,79 4,71 5,62 5,85 4,5 4,54 4,59 29 Schweden 10,13 9,65 8,8 6,99 6,09 6,45 5,86 5,44 4,91 3,79 3,83 30 Schweiz 6,14 5,74 6,15 6,39 6 5,84 5,79 5,88 5,51 4,51 4,53 31 Slowakei 8,53 9,11 11,2 10,54 10,35 7,69 6,83 6,92 6,37 5,43 5,56 32 Slowenien 6,77 7,07 7,06 7,72 7,54 6,21 6,58 33 Spanien 3,44 4,33 4,9 4,45 5,15 5,75 6,87 7,64 5,63 5,32 5,14 34 Tschechische Republik 15,61 15,4 16,27 16,95 14,49 11,92 11,8 11,57 10,7 9,45 9,6 35 Türkei 1,15 1,49 1,61 1,9 2,34 2,58 3,13 3,15 3,67 4,12 4,33 36 Ungarn 5,81 6,66 7,72 7,54 6,34 5,45 5,22 5,43 4,72 4,34 4,48 37 Vereinigtes Königreich 11,11 10,25 10,13 9,61 9,6 8,86 8,84 8,8 7,6 6,04 5,65 38 OECD-Staaten Europa 8,08 8,1 8,65 8,01 7,8 7,46 7,45 7,5 6,88 6,11 6,1 39 Albanien 1,77 1,8 2,55 2,34 1,73 0,58 1 1,27 1,35 1,33 1,28 40 Armenien 5,61 1,05 1,12 1,39 1,41 1,61 1,67 41 Aserbaidschan 7,47 4,21 3,39 3,46 2,6 3,19 3,22 42 Bosnien und Herzegowina 5,37 0,85 3,64 4,19 5,5 5,44 6,24 43 Bulgarien 7,48 8,41 9,6 9,17 8,55 6,27 5,16 6,07 6 6,1 5,68 44 Mazedonien 4,3 4,19 4,19 4,33 4,02 3,43 3,32 45 Georgien 6,97 1,72 1,05 0,97 1,27 2,26 2,37 46 Gibraltar 2,64 2,39 3,34 3,22 5,1 9,68 11,73 13,09 15,3 17,34 18,99 47 Kasachstan 14,51 10,78 7,53 10,36 13,55 12,83 12,92 48 Kosovo 3 3,89 4,9 4,78 5 49 Kirgistan 5,18 0,98 0,91 0,95 1,11 1,66 1,53 50 Kroatien 4,25 3,17 3,79 4,48 4,13 3,69 3,8 51 Litauen 8,71 3,7 2,92 3,75 3,98 3,63 3,75 52 Malta 2,16 2,14 3,13 3,45 6,54 6,31 5,46 6,49 6,22 3,81 3,1 53 Moldawien 8,26 3,24 1,8 2,17 2,22 2,13 2,17 54 Montenegro 3,27 4,18 3,79 3,39 55 Rumänien 5,6 6,6 7,97 7,69 7,25 5,18 3,84 4,35 3,69 3,51 3,45 56 Russische Föderation 14,59 10,44 10,06 10,33 10,71 10,18 9,97 57 Serbien 6,16 4,34 5,29 6,65 6,29 6,27 6,44 58 Tadschikistan 2,09 0,43 0,35 0,34 0,3 0,49 0,55 59 Turkmenistan 12,12 7,9 8,12 10,12 11,19 12,42 12,18 60 Ukraine 13,27 7,68 6 6,16 5,81 4,16 4,39 61 Usbekistan 5,6 4,15 4,62 4,1 3,42 2,83 2,68 62 Weißrussland 9,8 5,59 5,22 5,69 6,27 5,55 5,59 63 Zypern 2,83 3,28 5,09 5,14 6,79 7,83 9,14 9,62 8,87 6,97 7,39 64 Ehem. Sowjetunion 7,98 9,82 11,12 11,15 65 Ehem. Jugoslawien 3,09 3,54 3,87 5,28 66 Nicht-OECD-Staaten Europa und Eurasien 7,41 9,05 10,28 10,37 11,5 7,67 7 7,36 7,54 7 6,94 67 Ägypten 0,56 0,65 0,92 1,28 1,36 1,28 1,43 1,88 2,1 2,13 2,14 68 Äthiopien 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,06 0,07 0,1 0,11 69 Algerien 0,58 0,81 1,43 1,86 1,98 1,92 1,97 2,33 2,65 3,27 3,14 70 Angola 0,23 0,26 0,3 0,27 0,32 0,27 0,28 0,31 0,65 0,71 0,68 71 Benin 0,1 0,14 0,11 0,11 0,05 0,04 0,21 0,34 0,5 0,5 0,52 72 Botswana 1,26 2,04 2,03 2,33 2,31 1,62 3,2 3,09 73 Demokratische Republik Kongo 0,13 0,11 0,12 0,11 0,09 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 74 Elfenbeinküste 0,44 0,46 0,41 0,3 0,22 0,22 0,38 0,32 0,31 0,42 0,44 75 Eritrea 0,25 0,18 0,15 0,11 0,12 0,12 76 Gabun 0,79 1,17 1,77 2,03 0,96 1,21 1,19 1,24 1,62 1,68 1,69 77 Ghana 0,22 0,24 0,2 0,17 0,17 0,19 0,26 0,3 0,43 0,51 0,45 78 Kamerun 0,11 0,14 0,19 0,24 0,23 0,18 0,18 0,17 0,25 0,26 0,26 79 Kenia 0,28 0,26 0,27 0,23 0,24 0,21 0,25 0,21 0,27 0,3 0,32 80 Republik Kongo 0,41 0,38 0,38 0,36 0,26 0,19 0,15 0,23 0,42 0,54 0,52 81 Libyen 1,67 3,28 5,46 5,48 5,83 6,66 6,86 7,42 7,79 6,73 6,88 82 Mauritius 0,31 0,47 0,59 0,6 1,1 1,38 2,05 2,41 2,93 3,14 3,2 83 Marokko 0,4 0,54 0,68 0,72 0,79 0,96 1,02 1,29 1,43 1,59 1,57 84 Mosambik 0,31 0,23 0,2 0,12 0,08 0,07 0,07 0,07 0,1 0,18 0,25 85 Namibia 1,08 1 1,23 1,41 1,57 1,64 86 Niger 0,06 0,05 0,08 0,1 0,09 87 Nigeria 0,1 0,17 0,35 0,38 0,3 0,3 0,36 0,41 0,35 0,46 0,46 88 Sambia 0,78 0,87 0,56 0,39 0,32 0,22 0,16 0,18 0,12 0,21 0,22 89 Senegal 0,28 0,33 0,37 0,33 0,28 0,28 0,36 0,41 0,42 0,5 0,53 90 Simbabwe 1,35 1,17 1,11 1,12 1,6 1,33 1,09 0,79 0,66 0,75 0,64 91 Südafrika 6,8 7,9 7,17 6,76 6,63 6,27 6,25 7,82 7,98 7,46 7,41 92 Südsudan 0,17 0,14 93 Sudan 0,22 0,2 0,19 0,18 0,2 0,15 0,16 0,25 0,34 0,4 0,48 94 Tansania 0,1 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,13 0,13 0,22 0,19 95 Togo 0,16 0,13 0,14 0,09 0,15 0,14 0,19 0,17 0,32 0,25 0,26 96 Tunesien 0,72 0,86 1,24 1,32 1,48 1,54 1,82 1,93 2,19 2,27 2,21 97 Andere Staaten in Afrika 0,12 0,13 0,15 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,14 0,15 0,15 98 Afrika 0,67 0,78 0,83 0,85 0,84 0,8 0,81 0,93 0,95 0,96 0,95 99 Bangladesch 0,04 0,06 0,08 0,08 0,11 0,14 0,16 0,22 0,33 0,44 0,45 100 Brunei Darussalam 2,93 8,69 13,6 13,09 12,59 15,16 13,29 13,21 17,64 14,3 14,94 101 Indien 0,32 0,35 0,38 0,48 0,61 0,73 0,84 0,94 1,28 1,55 1,57 102 Indonesien 0,21 0,29 0,46 0,51 0,74 1,04 1,21 1,41 1,49 1,76 1,74 103 Kambodscha 0,14 0,16 0,2 0,32 0,52 0,59 104 Malaysia 1,16 1,33 1,72 2,11 2,75 3,88 4,96 6,07 6,75 7,18 6,93 105 Mongolei 6,12 5,88 4,45 3,74 4,35 5,21 5,74 5,93 106 Myanmar 0,17 0,13 0,15 0,15 0,1 0,16 0,2 0,22 0,16 0,36 0,4 107 Nepal 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,08 0,13 0,12 0,15 0,2 0,29 108 Nordkorea 4,67 4,83 6,19 6,86 5,76 3,5 3,05 3,15 2 0,89 1 109 Pakistan 0,27 0,3 0,31 0,4 0,52 0,65 0,68 0,75 0,76 0,8 0,79 110 Philippinen 0,65 0,71 0,69 0,54 0,61 0,82 0,87 0,83 0,82 1,02 1,11 111 Singapur 2,87 3,73 5,24 6,07 9,51 10,66 10,46 8,88 8,72 7,98 8,07 112 Sri Lanka 0,22 0,2 0,25 0,22 0,22 0,3 0,56 0,69 0,62 0,93 0,99 113 Taiwan 2 2,53 4,01 3,59 5,49 7,28 9,77 11,19 11,05 10,71 10,98 114 Thailand 0,43 0,5 0,71 0,81 1,43 2,35 2,42 3,06 3,32 3,61 3,55 115 Vietnam 0,37 0,35 0,28 0,3 0,26 0,38 0,57 0,96 1,45 1,84 2,02 116 Andere Staaten in Asien 0,38 0,42 0,54 0,34 0,31 0,3 0,32 0,37 0,47 0,68 0,93 117 Asien (ohne China) 0,4 0,44 0,53 0,6 0,74 0,9 1,02 1,16 1,38 1,59 1,61 118 China 0,93 1,12 1,39 1,55 1,84 2,41 2,46 4,15 5,83 6,64 6,57 119 Hongkong 2,28 2,44 2,89 4,09 5,84 5,93 6,05 6,07 5,98 6,01 6,09 120 China inkl. Hongkong 0,93 1,13 1,4 1,56 1,86 2,43 2,47 4,16 5,83 6,64 6,57 121 Argentinien 3,39 3,27 3,39 2,89 3,04 3,35 3,76 3,82 4,22 4,39 4,35 122 Bolivien 0,47 0,64 0,75 0,69 0,75 0,91 0,85 0,99 1,38 1,7 1,86 123 Brasilien 0,9 1,2 1,39 1,15 1,23 1,4 1,67 1,66 1,88 2,19 2,01 124 Costa Rica 0,67 0,83 0,9 0,71 0,84 1,27 1,15 1,28 1,46 1,44 1,54 125 Curaçao 90,15 60,33 50,15 24,58 14,1 13,23 26,77 27,16 19,11 29,59 25,92 126 Dominikanische Republik 0,75 1,01 1,09 0,96 1,03 1,42 2,06 1,88 1,92 2,04 2,1 127 Ecuador 0,56 0,85 1,31 1,29 1,3 1,46 1,44 1,74 2,15 2,28 2,14 128 El Salvador 0,35 0,46 0,35 0,33 0,4 0,82 0,88 1,04 0,95 1,02 1,07 129 Guatemala 0,39 0,47 0,58 0,39 0,35 0,56 0,74 0,81 0,7 0,93 0,98 130 Haiti 0,08 0,08 0,11 0,13 0,13 0,12 0,16 0,21 0,21 0,3 0,3 131 Honduras 0,4 0,42 0,46 0,39 0,44 0,63 0,69 0,97 0,92 1,03 1 132 Jamaika 2,91 3,67 3,03 2 2,99 3,32 3,69 3,75 2,46 2,44 2,51 133 Kolumbien 1,18 1,14 1,26 1,27 1,34 1,45 1,34 1,24 1,31 1,62 1,77 134 Kuba 2,35 2,56 3,1 3,19 3,22 2,06 2,45 2,22 2,6 2,34 2,03 135 Nicaragua 0,6 0,66 0,56 0,49 0,44 0,55 0,71 0,75 0,75 0,84 0,86 136 Panama 1,59 1,78 1,47 1,2 1,04 1,49 1,61 2,03 2,43 2,69 2,52 137 Paraguay 0,23 0,25 0,42 0,39 0,46 0,73 0,62 0,6 0,75 0,86 0,95 138 Peru 1,12 1,2 1,18 0,92 0,88 0,97 1,02 1,04 1,4 1,56 1,62 139 Suriname 3,08 3,31 3,22 3,74 3,42 140 Trinidad und Tobago 5,62 4,53 5,87 5,68 6,47 6,51 7,97 13,53 16,83 15,92 15,47 141 Uruguay 1,81 1,89 1,83 1 1,16 1,36 1,53 1,55 1,77 1,86 1,84 142 Venezuela 3,85 4,2 5,43 4,86 4,71 4,78 4,75 5,14 5,91 4,51 4,03 143 Andere Nicht-OECD-Staaten Amerika 3,13 4,03 3,66 3,17 4,09 4,13 4,77 4,73 5,22 5,83 5,87 144 Nicht-OECD-Staaten Amerika 1,48 1,63 1,81 1,55 1,61 1,74 1,93 1,98 2,22 2,35 2,25 145 Bahrain 13,15 19,59 20,11 21,72 21,53 23,86 23,82 23,13 20,59 21,92 20,8 146 Irak 1,01 1,33 1,92 2,44 3 4,71 2,99 2,71 3,38 3,61 3,76 147 Iran 1,33 2,08 2,29 3,06 3,05 4,04 4,72 5,93 6,69 6,97 7,02 148 Jemen 0,19 0,26 0,43 0,49 0,52 0,62 0,75 0,92 0,95 0,42 0,33 149 Jordanien 0,75 1,04 1,82 2,58 2,58 2,67 2,79 3,14 2,62 2,6 2,52 150 Katar 18,83 30,05 31,17 28,8 26,12 32,81 35,91 38,4 31,17 31,28 30,77 151 Kuwait 17,53 14,74 19,27 21,13 13,24 20,08 22,58 28,44 25,69 23,01 22,25 152 Libanon 1,95 2,22 2,55 2,47 2,04 4,22 4,33 3,63 4,2 3,89 3,86 153 Oman 0,34 0,82 1,95 3,76 5,61 6,67 9 10,03 13,93 15,15 14,27 154 Saudi-Arabien 2,08 3,03 10,21 8,93 9,26 10,23 11,3 12,47 15,28 16,84 16,34 155 Syrien 0,83 1,1 1,38 1,84 2,19 2,17 2,26 2,92 2,69 1,39 1,42 156 Vereinigte Arabische Emirate 8,83 8,88 18,45 25,62 27,9 28,44 25,31 24,27 18,69 20,38 20,69 157 Mittlerer Osten 1,49 2,1 3,43 4,06 4,2 5,16 5,44 6,34 7,24 7,64 7,58 158 G7 13,37 13,23 13,51 12,67 12,99 12,93 13,59 13,29 12,11 11,02 10,82 159 G8 13,29 12,48 12,98 12,79 11,88 10,89 10,68 160 G20 4,59 4,55 4,66 5,15 5,52 5,59 5,52 Quelle: IEA, 2018