News aus Boston Forscher designen Schmetterlinge im Genlabor

DER SPIEGEL/ Rick Friedman Johann Grolle berichtet als Korrespondent für den SPIEGEL aus Boston. "Das ist die Welthauptstadt der Wissenschaft", sagt der langjährige Leiter des SPIEGEL-Ressorts Wissenschaft/Technik. An dieser Stelle schreibt er, was Forscher am MIT, der Harvard University und anderswo in den USA bewegt.

+++ Malen auf Schmetterlingsflügeln +++

Ich weiß noch gut, wo ich zuerst von der Gentechnik Crispr hörte. Es war vor vier Jahren im Büro von Robert Desimone, dem Chef des MIT-Instituts für Hirnforschung. Ich recherchierte gerade für eine SPIEGEL-Titelgeschichte über die unheimliche Zunft der Neuro-Ingenieure. Desimone erzählte mir damals, es gebe eine neue Art von Genmanipulation. Nichts im Bereich der modernen Biotechnik, sagte er, werde mit Crispr noch so sein wie vorher.

Er hat recht behalten. Fast über Nacht hat das neue Crispr-Verfahren die Genlabors der ganzen Welt erobert. Das An- und Abschalten von Genen, ja selbst der Umbau ganzer Genome ist zum Kinderspiel geworden.

PNAS Detailaufnahme eines Schmetterlingsflügels

Jüngstes Beispiel: Genforscher der Cornell-Universität berichten jetzt, dass sie mit Hilfe der Crispr-Technik sogar malen können. Durch Eingriffe ins Erbgut konnten sie Muster und Farben auf Schmetterlingsflügeln manipulieren. Zum Ziel haben sie sich gesetzt, das Muster der einen Schmetterlingsart auf den Flügeln der anderen erscheinen zu lassen.

Man darf gespannt sein, ob die neue Technik in der nächsten Woche endlich in Stockholm bei den Nobelpreisen die ihr gebührende Würdigung findet. Interessant wäre dann im Übrigen auch, für welche Namen sich das Preiskomitee entscheidet: Als Erfinderinnen der Crispr-Technik werden zumeist Jennifer Doudna aus Berkeley und die in Berlin forschende Französin Emmanuelle Charpentier genannt. Die entscheidenden Patente jedoch hat sich MIT-Forscher Feng Zhang gesichert.

+++ Ein Schnupfen mit Folgen +++

Bisher dachte ich, derStreit um Naturheilkunde und Alternativmedizin sei ein sehr deutsches Phänomen. Doch es gibt ihn auch hier in Amerika. Das zeigt jetzt eine Geschichte aus Kalifornien, bei der es einerseits um viele Millionen Dollar geht, und andererseits um einen gewöhnlichen Schnupfen.

30 Jahre ist es her, dass eine Frau namens Susan Samueli unter einer Erkältung litt. Ein Freund empfahl ein homöopathisches Mittel, das nahm sie und siehe da, der Schnupfen ging weg (was er ohne die Kügelchen wohl auch getan hätte). Samueli war fasziniert und ist seither eine glühende Verfechterin der Alternativmedizin.

Getty Images Globuli

Nun ergibt es sich, dass ihr Mann Milliardär ist - er hat die Halbleiterfirma Broadcom mitgegründet -, deshalb konnte es sich das Ehepaar nun leisten, der Universität von Kalifornien in Irvine 200 Millionen Dollar für ein neues Zentrum für Alternativmedizin zu vermachen.

Die Lokalpresse feierte das, einige Experten reagierten hingegen mit Entsetzen. Vor allem Steven Novella, ein Neurologe aus Yale, verfolgt seit langem mit Sorge, wie sich Kräuterkuren gegen Alzheimer, Heilenergien gegen Multiple Sklerose und Akupunktur gegen Unfruchtbarkeit an amerikanischen Elite-Universitäten etablieren. Die Spende in Kalifornien hält er für "eine sehr schlechte Sache". Dass eine solche Stiftung möglich war, wertet er als "Versagen des Hochschulsystems".

+++ Tüfteln an der Hirn-Computer-Schnittstelle +++

Facebook-Entwickler Mark Chevillet hat jetzt auf einer Konferenz hier am MIT ein Geheimnis verraten: Er gedenke Infrarotlicht zu verwenden (die sogenannte "diffuse optische Tomographie"), um Worte aus dem Gehirn auszulesen. Wirklich klüger sind wir damit allerdings immer noch nicht recht.

Schon im April hatte das Unternehmen verkündet, dass im "Building 8", wie bei Facebook die geheime Zukunftsfabrik heißt, an einer Hirn-Computer-Schnittstelle gearbeitet werde. Sie soll es möglich machen, Textnachrichten per Gedanken zu versenden. Man muss zugeben: Das klingt abgedreht.

Zwar ist es in einigen Fällen tatsächlich gelungen, totalgelähmten Locked-In-Patienten mittels Hirnscans die Möglichkeit zur Kommunikation zu verschaffen. Doch das geht nur mit sehr teurer und oft auch invasiver Technik. Außerdem können die Betroffenen auf diese Weise bestenfalls einige Worte pro Minute mitteilen. Mit der Facebook-Technik dagegen, so kündigte das Unternehmen an, werde man mit dem Hirn dreimal so schnell wie mit den Fingern tippen können. Ob das nicht zu viel versprochen ist?

Ach ja, und noch etwas: Mit Gedankenlesen, beteuert Facebook, habe das nichts zu tun. Man wolle ja nur die Worte aus dem Hirn auslesen, die der Nutzer eh schon beschlossen habe, mit anderen zu teilen.

+++ Der Tod des Aaron Hernandez +++

Es scheint, als stehe uns hier in Boston ein neuer großer Prozess bevor - und zwar einer, der es in sich hat: Es geht um Mord, um Selbstmord und um schwere Krankheit. Vor allem aber geht es um das, was den Amerikanern mehr alles andere heilig ist: um American Football.

REUTERS Aaron Hernandez

Aaron Hernandez war ein Star, der für die hiesigen Patriots spielte. Dann wurde er des Mordes überführt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Im April dieses Jahres, erstaunlicherweise ausgerechnet wenige Tage, nachdem er in einem zweiten Prozess vom Vorwurf eines weiteren Doppelmords freigesprochen wurde, brachte er sich um.

Nun scheint es, als werde all das noch ein Nachspiel haben: Hernandez, so stellte sich bei der Obduktion heraus, litt unter sogenannter "chronischer traumatischer Enzephalopathie". Dies ist eine Form fortschreitender Hirnzerrüttung, unter der bevorzugt professionelle Football-Spieler leiden. Über diese Erkrankung gibt es hier derzeit eine heftige Debatte. Denn vermutlich entsteht sie als Spätfolge der heftigen Stöße, denen die Spieler auf dem Spielfeld ausgesetzt sind.

Jetzt haben Anwälte im Namen von Hernandez' Tochter eine Klageschrift eingereicht. Sie machen die Patriots und die Football-Liga verantwortlich für die Krankheit, die die Tochter der Liebe und der Fürsorge ihres Vaters beraubt habe. Sie fordern 20 Millionen Dollar Schadensersatz. Die Juristen der Liga dürften nun verzweifelt nach außergerichtlichen Lösungen suchen. Man kann sich vorstellen, wie gern sie einen Prozess vermeiden würden.