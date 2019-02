Umstrittenes Crispr-Experiment in China Genmanipulation an Babys könnte auch Gehirn verändert haben

Bis heute ist die Forschergemeinde entsetzt: Ende November 2018 hat der chinesische Forscher He Jiankui behauptet, dass er zwei Embryonen gentechnisch verändert hat und inzwischen Zwillinge geboren worden seien. He will den Kindern einen HIV-Schutz ins Erbgut eingebaut haben.

Das Besondere an dem Eingriff: Im Embryo angepasste Gene sind später im Erwachsenen in allen Körperzellen zu finden und werden auch an kommende Generationen vererbt. Gleichzeitig sind die Risiken eines solchen Eingriffs für aktuelle und künftige Generationen schwer überschaubar. Das verdeutlicht auch eine neue Studie.

Laut der Untersuchung von Thomas Carmichael von der University of California in Los Angeles hilft die gleiche Genkonstellation, die die Zwillinge angeblich vor HIV schützen soll, Schlaganfallpatienten bei der Regeneration.

MEHR ZUM THEMA Genmanipulierte Babys "In höchstem Maße unethisch"

Menschen ohne CCR5-Gen sind nach einem Schlaganfall schneller wieder fit

Erste Hinweise darauf gab es bereits aus älteren Studien. 2016 hatten Forscher in Mäusen gezeigt, dass Verletzungen des Gehirns schneller heilten, wenn das Gen CCR5 blockiert war. Es bildeten sich dann leichter neue Verbindungen, die die Funktion abgestorbener Neurone teils ersetzten.

UCLA/Carmichael lab Narben und Entzündung im Hirn von Mäusen nach dem Schlaganfall (oben), Regeneration (unten)

Zudem zeigte sich, dass die Mäuse besser lernten und sich leichter erinnern konnten, wenn sie ein Medikament bekamen, dass CCR5 unterdrückt. Eingesetzt wird der Stoff eigentlich in HIV-Patienten, um zu verhindern, dass sich das Virus in ihrem Körper weiter ausbreitet.

Nun dokumentierten die Forscher, wie sich 446 Patienten nach einem leichten oder moderatem Schlaganfall erholten, wie sie wieder besser laufen oder sprechen lernten. Dabei viel auf, dass diejenigen, denen das CCR5-Gen von Natur aus fehlte, besser abschnitten. Auch in Tests zum Erinnerungsvermögen, der Ausdrucksfähigkeit und Aufmerksamkeitsspanne schnitten sie besser ab, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Cell".

MEHR ZUM THEMA Angeblich gentechnisch veränderte Babys Der Einschnitt

Ewiges Rauschen im Kopf

"Wir sind die ersten, die eine Funktion von CCR5 im Gehirn des Menschen nachgewiesen haben", sagte Carmichael laut "Technology Review". Welchen Einfluss der Ausfall des Gens in den mit der Genschere Crispr veränderten Babys in China hat, lässt sich allerdings nicht sagen. Aus diesem Grund seien die Experimente auch so verantwortungslos gewesen.

Es sei ein großer Unterschied, ob man eine kaputt gegangene Körperfunktion wiederherstelle oder eine Fähigkeit grundlegend verbessere, betonten die Forscher. Deshalb ist unklar, ob das fehlende Gen die Zwillinge besonders klug macht oder ihnen ein überdurchschnittlich hohes Erinnerungsvermögen ermöglicht.

Vielleicht sorgt es auch nur dafür, dass sie sich nach einem Schlaganfall schneller erholen würden - so wie Menschen, die das Gen natürlicherweise nicht tragen. Außerdem geben die Forscher auf der Seite der "Daily Mail" zu bedenken, dass ein extremes Erinnerungsvermögen nicht zwingend von Vorteil sei: Das Gehirn funktioniere nur deshalb so gut, weil es in der Lage ist, unwichtige Informationen auszusortieren.