Satellitenbild der Woche Überall nur Schlamm

Die Kleinstadt Brumadinho liegt im Südosten von Brasilien und hat knapp 34.000 Einwohner. Mit dem großen Botanischen Garten, einen Skulpturenpark und Kunst-Ausstellungen gibt es auch einige touristische Attraktionen. Doch seit dem 25. Januar 2019 steht der Name des Ortes vor allem für eine Katastrophe.

Am 25. Januar 2019 brach an einer Eisenerzmine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale ein Staudamm vor einem Schlamm-Rückhaltebecken. Rund zwölf Millionen Kubikmetern Schlamm rollten über an die Stadt angrenzende Siedlungen hinweg und begruben Menschen, Häuser und Tiere unter sich. Eine Fläche von etwa 400 Fußballfeldern (290 Hektar) wurde mit Schlamm überzogen.

Satellitenbilder des privaten Raumfahrtunternehmens "Planet" zeigen eindrücklich das Ausmaß der Katastrophe. Auf dem linken Bild oben ist die Mine am 24. Januar 2019 zu sehen - also vor dem Dammbruch. Die rechte Aufnahme stammt vom 29. Januar 2019 - ist damit vier Tage nach dem Unglück entstanden. Mithilfe des Schiebereglers in der Bildmitte können Sie Vorher- und Nachher-Ansicht vergleichen.

Mehr als hundert Todesfälle bestätigt

Inzwischen sind mehr als hundert Todesfälle in Folge des Dammbruchs bestätigt, mehr als zweihundert Menschen werden noch vermisst. Zuletzt fanden Helfer zahlreiche Opfer in der Cafeteria der Eisenerzmine, aber auch außerhalb des Geländes werden sie fündig. Unter anderem wurde auch ein Hotel von den Schlammmassen erfasst. Die Rettungskräfte rechnen nicht mehr damit, noch Überlebende zu finden.

Planet Labs Inc. Nahaufnahme der Mine vom 29. Januar 2019

Während die Festungsarbeiten noch in vollem Gang sind, läuft auch die Suche nach den Ursachen für das Unglück. Den TÜV-Süd in Deutschland könnte dabei eine Mitschuld treffen. Das Unternehmen hatte die Dämme an der Mine in Brumadinho noch im vergangenen Jahr geprüft. Ende Januar 2019 wurden zwei Mitarbeiter der Firma in Brasilien festgenommen. Auch drei Mitarbeiter der Minen-Betreiberfirma wurden verhaftet.