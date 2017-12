Deutscher in der NBA Materialforschung am Basketball

DER SPIEGEL/ Rick Friedman Johann Grolle berichtet als Korrespondent für den SPIEGEL aus Boston. "Das ist die Welthauptstadt der Wissenschaft", sagt der langjährige Leiter des SPIEGEL-Ressorts Wissenschaft/Technik. An dieser Stelle schreibt er, was Forscher am MIT, der Harvard University und anderswo in den USA bewegt.

+ + + Materialforschung für die Sportlerkarriere + + +

Leder oder Plastik? Materialforschung der besonderen Art musste Daniel Theis treiben, ehe er hierher nach Boston kam. Seit dieser Saison ist der deutsche Basketballer als Neuling ("Rookie") bei den "Boston Celtics" unter Vertrag. Eigentlich läuft alles gut für ihn: Theis kommt für einen Rookie häufig zum Einsatz, er trifft den Korb, und die Stimmung in Boston ist prächtig, denn nach langer Umbauphase führen die Celtics endlich wieder in der NBA-Tabelle.

Wenn da nur nicht der Ball wäre. Denn der, sagt Theis, ist "total anders" als der in Europa. Zwar sind beide rund, orange und von schwarzen Rippen überzogen. Trotzdem könnten sie für einen Werfer kaum unterschiedlicher sein: Denn der amerikanische Ball ist aus Leder, der in Europa mit Plastik beschichtet. Das macht den NBA-Ball glitschiger, besonders, wenn die Hände schwitzen.

Als Theis noch beim deutschen Meister "Brose Baskets Bamberg" war, ließ er sich Bälle aus Amerika zuschicken. Hart trainierte er damit für seine NBA-Karriere. Anfangs haderte der Deutsche mit dem neuen Sportgerät: "Beim Werfen fühlt es sich an, als habe man Staub auf den Fingerkuppen", meint er. Inzwischen jedoch hat er Frieden geschlossen mit dem Leder, mit dem er nun sein Geld verdient.

+ + + Hummer ziehen nach Norden + + +

Laut klagen die Hummerfischer auf der Insel Nantucket: So viele Fallen sie auch stellen, die Erträge gehen immer weiter zurück. Und nun drohen ihnen auch noch schärfere Fangquoten das Geschäft zu verderben. Den Kollegen in Rhode Island, Connecticut und New York geht es nicht besser. Im Gegenteil: Bei ihnen sind die Erträge regelrecht kollabiert. Viele fangen nicht einmal mehr ein Zehntel dessen, was die fetten Neunzigerjahre erbracht haben.

Wissenschaftler bezweifeln unterdessen, ob eine Senkung der Fangquoten die Misere wird lindern können. Denn nicht nur die Überfischung lässt die Hummerbestände sinken. Vor allem ist es der Klimawandel, der die Scherentiere gen Norden treibt. Die Hummerfänger in Maine jedenfalls melden Rekordfänge.

Kaum ein Meeresgebiet der Erde erwärmt sich so schnell wie die Gewässer vor der Ostküste der USA. Die Fischereibehörden stellt das vor ein Dilemma: Sie kommen mit der Anpassung der Fangquoten nicht mehr nach. Egal ob Flunder, Makrele, Hering oder Seeteufel, sie alle wandern der Küste entlang nordwärts - oft mit absurden Folgen.

REUTERS Vor Maine gefangener Hummer

Die Fischer in North Carolina zum Beispiel haben Vorzugsrechte, Schwarze Sägebarsche zu fangen - obwohl es die bei ihnen kaum mehr gibt. Nun tuckern ihre Kutter viele hundert Kilometer bis nach New Jersey. Dort gehen diese Barsche den Fischern zuhauf in die Netze - nur dass ihnen die Fangrechte daran fehlen. Deshalb müssen sie die Beute über Bord werfen, auf dass sie irgendeiner der Fischerei-Touristen aus dem Süden erneut aus dem Wasser zieht.

+ + + Ärzte in Massachusetts sprechen sich für Sterbehilfe aus + + +

Sterbehilfe ist ein zähes Thema. Ein Thema, bei dem sich endgültige Antworten wohl nie werden finden lassen. Doch es ist etwas in Bewegung gekommen, jedenfalls hier in Massachusetts: Die Ärzteschaft des Bundesstaats hat offiziell ihren Widerstand dagegen aufgegeben: Falls die Politik die gesetzliche Grundlage dafür schafft, sollen Ärzte schwerkranken Patienten fortan tödliche Medikamentendosen verschreiben dürfen.

Schnell zeigte sich auf der Tagung der "Massachusetts Medical Society" (MMS), wie sehr es dabei auf die Feinheiten der Formulierung ankommt. Der Begriff "Beihilfe zum Selbstmord" wurde ausdrücklich gemieden. Stattdessen ist von "aid-in-dying" die Rede, also von "Hilfe beim Sterben".

Ergreifend waren besonders zwei Debattenbeiträge. Zum einen war da Roger Kligler, ein Allgemeinmediziner aus Falmouth. Nach der Abstimmung erklärte er den Beschluss der MMS als "wundervoll, wirklich bahnbrechend". Was diese Aussage so bedeutsam macht: Kligler leidet selbst unter Prostatakrebs im Endstadium.

Ganz anders äußerte sich Mark Rollo, ein Arzt aus Fitchburg. Er rief in Erinnerung, wie brisant eine mögliche Sterbehilfe im sozialen Klima Amerikas wäre. Fast unweigerlich, so fürchtet er, werde eine Legalisierung den Tod zur Frage von Klasse oder Rasse machen: "Es wird Briefe geben, in denen es heißt: 'Sorry, die Kosten für die teure Chemotherapie können wir leider nicht übernehmen; die für die Selbstmordpille schon.'"

+ + + Das Sterben der Monarchfalter + + +

Wie kein anderes Insekt ist der Monarchfalter zur Ikone der Naturschützer geworden. Staunend verfolgen sie, wie diese prachtvollen Schmetterlinge zu ihrer alljährlichen Wanderung aufbrechen. Über eine Entfernung von bis zu 3500 Kilometern finden diese Tiere zielsicher ihr Winterquartier: ein Wäldchen in der mexikanischen Sierra Nevada, dessen Bäume nach der Ankunft der Falter von einem leuchtend-orangefarbenen Schleier überzogen sind.

In einem neuen Buch hat Anurag Agrawal den Lebenswandel dieser faszinierenden Insekten beschrieben. Der Ökologe der Cornell-Universität interessiert sich besonders für den Pakt, den die Raupen des Monarchfalters mit der Seidenpflanze geschlossen haben. Dieses in Amerika weitverbreitete Unkraut bildet ein Gift, das die meisten Fressfeinde schreckt. Nicht so jedoch die Raupen der Monarchfalter: Die sind nicht nur immun gegen das Gift, sie haben sogar einen Weg gefunden, es in ihre Haut einzulagern. Mit gelb-grüner Signalfarbe warnen sie nun ihrerseits ihre Fressfeinde: "Bleib mir fern, ich bin unappetitlich!"

AFP Monarchfalter

Im Vortrag an der Harvard-Universität berichtete Agrawal jetzt, was er über den beunruhigenden Rückgang der Monarchfalter herausgefunden hat: Die jahrelange Dürre in Amerikas Südwesten habe dazu geführt, dass die Schmetterlinge auf ihrer Fernreise vertrocknen. Die Naturschützer allerdings, sagt der Forscher, wollten davon nichts hören. Die streuen derzeit allerorten Samen von Seidenpflanzen auf Amerikas Feldern aus. Das, sagt Agrawal, schade den Monarchfaltern zwar nicht sehr, aber nutzen werde es ihnen leider ebenso wenig.