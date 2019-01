Rätsel der Woche Duell um Gummibärchen

Zwei Menschen und ein großer Haufen Gummibärchen. Was kann da schon schiefgehen? So einiges. In unserem Fall wollen sowohl Paul als auch Paula so viele Gummibärchen wie möglich davon haben. Damit es keinen Streit gibt, haben sich die beiden ein Spiel ausgedacht, das die Verteilung der Gummibärchen regelt.

Paula sucht sich zwei beliebige ganze Zahlen, etwa 288 und -33, und schreibt diese auf je einen Zettel. Einzige Bedingung dabei: Die Zahlen müssen verschieden sein. Sie legt die beiden Zettel mit der Rückseite nach oben auf den Tisch. Paul kann die Zahlen also nicht sehen.

Dann dreht Paul einen der beiden Zettel um und sieht somit eine der von Paula gewählten Zahlen. Paul muss sich nun entscheiden: Ist diese Zahl größer als die noch nicht aufgedeckte Zahl? Oder ist sie kleiner? Liegt er richtig, bekommt er ein Gummibärchen. Liegt er falsch, darf sich Paula eins nehmen.

Paul könnte jedes Mal eine Münze werfen und bei Kopf sagen: "Die aufgedeckte Zahl ist größer". Und bei Zahl: "Die Zahl ist kleiner." Dann hätte er genauso große Chancen auf den Gewinn eines Gummibärchens wie Paula.

Aber vielleicht gibt es ja eine Strategie, mit der Paul sich einen Vorteil verschaffen könnte? Was meinen Sie?