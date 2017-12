Rätsel der Woche Der Weihnachtsmann an der Kreuzung

Heiligabend rückt näher und der Weihnachtsmann hat es eilig. Er will schnell nach Konz-Roscheid, um seine Geschenke zu verteilen. Aber dann kommt er an eine Kreuzung, an der er entscheiden muss, ob er geradeaus weitergeht oder nach rechts oder links abbiegt. Welche der drei Straßen ist die richtige?

Zum Glück sitzt eine Eule an der Kreuzung, die der Weihnachtsmann befragen kann. Allerdings haben die Eulen in diesem Teil des Landes komische Angewohnheiten:

Sie beantworten Fragen nur mit Ja oder Nein.

Die Eulen wechseln Wahrheit und Lüge immer miteinander ab. Nach einer wahren Antwort beispielsweise lügen sie bei der nächsten Frage, um bei der übernächsten wieder die Wahrheit zu sagen.

Der Weihnachtsmann darf der Eule nur zwei Fragen stellen. Er weiß auch nicht, ob die Eule zuerst mit einer Lüge antwortet oder die Wahrheit sagt.

Mit welchen zwei Fragen findet der Weihnachtsmann den richtigen Weg in die Stadt?