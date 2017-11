Kohlekraftwerke Deutschlands größte Klimasünder

Sie sind einer der größten Streitpunkte in den Sondierungen über eine mögliche Jamaika-Koalition: Deutschlands Kohlekraftwerke blasen im Jahr rund 300 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft. Damit sind sie ein gewichtiger Grund, warum die kurzfristigen Klimaziele kaum noch zu erreichen sind: Bis 2020 sollten die Emissionen um eigentlich 40 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden, aber es dürften wohl nur 32 Prozent werden.

Die Grünen fordern daher, die 20 dreckigsten Kraftwerksblöcke schnellstmöglich abzuschalten. Union und FDP geht das zu weit, sie fürchten, dass die Stromversorgung nicht mehr gesichert wäre. Vor allem Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg, wo viele der Kraftwerke stehen, argumentieren auch mit den Tausenden Beschäftigten, die ihre Arbeit verlören.

Union und FDP sind inzwischen bereit, zehn Blöcke stillzulegen. Auch wenn die Grünen das bislang ablehnen: Sollten die Verhandlungsführer gemeinsame Koalitionsverhandlungen beschließen, wird damit wohl ein zumindest schrittweiser Ausstieg aus der Kohleverstromung verbunden sein. Dann stellt sich die Frage: Welche Blöcke sollen vom Netz?

Video Filip Singer/EPA-EFE

Die Kraftwerke mit dem höchsten CO2-Ausstoß

Eine ganze Reihe an Kriterien wollen berücksichtigt werden: Schaltet man einfach die Meiler mit den höchsten Emissionen ab oder achtet man auf Effizienz, also die Menge an CO2, die ein Kraftwerk pro Kilowattstunde ausstößt? Wie viel Leistung geht dem deutschen Strommarkt durch die Stilllegungen verloren? Müssten etwa Gaskraftwerke einspringen, die zwar effizienter, aber natürlich nicht emissionsfrei laufen und wiederum zusätzliches CO2 ausstoßen würden? Und wie viele Schließungen verträgt eine Region - mit Blick auf Netzstabilität, Versorgungssicherheit aber auch den Arbeitsmarkt?

Der SPIEGEL hat die deutschen Braun- und Steinkohlestandorte unter die Lupe genommen.

SPIEGEL ONLINE

Union und FDP gehen von 32 bis 66 Millionen Tonnen Treibhausgasen aus, die noch bis 2020 durch zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen eingespart werden müssen. Die Hälfte dieser Menge - also 16 bis 33 Millionen Tonnen - wollen sie bei der Kohleverstromung einsparen.

Schon allein mit der Stilllegung des nordrhein-westfälischen Kraftwerks Neurath (siehe Diagramm oben) könnte dieses Ziel erreicht werden: Seine sieben Blöcke pusteten im vergangenen Jahr mehr als 30 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft. So steht es in der Datenbank zum EU-Emissionshandel.

Die Grünen hingegen gehen von einer Einsparungssumme von 90 bis 120 Millionen Tonnen aus. Wollte man auch hier die Hälfte durch das Abschalten von Kohlekraftwerken erreichen, wäre der nächste Kandidat das Kraftwerk Niederaußem - das aber gerade mal eine Viertelstunde Autofahrt vom Topemittenten Neurath entfernt liegt. Wollte man die Stilllegungen im Land verteilen, käme man als nächstes auf das brandenburgische Kraftwerk Jänschwalde mit sechs Blöcken.

Neurath und Jänschwalde stießen 2016 gemeinsam 55 Millionen Tonnen Treibhausgase aus. Würde man beide Standorte abschalten, ginge dem Strommarkt eine Leistung von sieben Gigawatt verloren - gerade noch vertretbar, sagt die Bundesnetzagentur: Bis zu dieser Höhe führe das Abschalten von Kohlekraftwerkskapazität bis 2023 nicht zu einer Gefährdung der Versorgungssicherheit - im Gegenteil könne es die Stromversorgung sogar sicherer machen, weil derzeit Überkapazitäten die Netze belasteten.

Die ineffizientesten Kraftwerke

Allerdings umfasst das Kraftwerk Neurath auch zwei Blöcke, die erst seit 2012 am Netz sind. Sie dürften weit effizienter arbeiten als die übrigen Blöcke, die noch aus den Siebzigerjahren stammen.

Das Umweltbundesamt hat in dieser Woche vorgeschlagen, Blöcke der "ältesten und ineffizientesten Kraftwerke" stillzulegen. Schließlich reizt man das CO2-Einsparpotenzial nicht vollständig aus, wenn ineffiziente Kraftwerke künftig mehr Strom produzieren müssen und damit mehr Treibhausgase ausstoßen, um ein effizienteres Kraftwerk zu ersetzen.

SPIEGEL ONLINE

Am wenigsten CO2-effizient waren im vergangenen Jahr die nordrhein-westfälischen Braunkohlekraftwerke Frimmersdorf und Weisweiler. Zu diesem Ergebnis kommt man, wenn man die Emissionen ins Verhältnis zu den produzierten Strommengen setzt, die das Frauenhofer ISE zusammenstellt.

Um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen, blasen beide Kraftwerke mehr als 1,2 Kilo Treibhausgase in die Luft. Ihre insgesamt sieben Blöcke stammen, bis auf einen kleinen Nebenblock, alle noch aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. 2016 stießen sie zusammen 23 Millionen Tonnen CO2 aus - das läge im Zielbereich von Union und FDP.

Den Grünen würden diese Stilllegungen nach derzeitigem Stand nicht reichen. Ähnlich alte Blöcke gäbe es in Niederaußem und im Steinkohlekraftwerk Scholven, die aber beide ebenfalls in Nordrhein-Westfalen liegen. Der Blick richtet sich also erneut auf das brandenburgische Jänschwalde, das besonders viel CO2 ausstößt. Seine sechs Blöcke gingen in den Achtzigern ans Netz, keiner von ihnen ist jünger als 28 Jahre.

Gemeinsam stießen die drei Kraftwerke Frimmersdorf, Weisweiler und Jänschwalde im vergangenen Jahr 47 Millionen Tonnen Treibhausgase aus; gingen sie vom Netz, entspräche das einer Nennleistung von 5,3 Gigawatt - in den Augen der Bundesnetzagentur also verkraftbar.

Die hier berechneten CO2-Einsparungen würden jedoch nur eintreten, sofern nach der Abschaltung der Kohlemeiler dann eventuell fehlende Strommengen durch erneuerbare Energien kompensiert werden. Ersetzt man den Kohlestrom Eins zu Eins durch Strom aus Gaskraftwerken, könnte man zwar nicht 100 Prozent, aber immerhin etwa 60 Prozent der Kohle-Emissionen einsparen.